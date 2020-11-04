Клопп: Все было на высшем уровне — от защиты до линии атаки

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал крупную победу над(5:0) в матче Лиги чемпионов.

«Мы должны были показать хорошую игру, поскольку сражались с сильным соперником, который способен доставить большие неприятности.

Ребята сыграли просто фантастически. Построение игры в полузащите, страсть, готовность... Все было на высшем уровне — от защиты до линии атаки.

Папу Гомес — ключевой игрок у "Аталанты". Не думаю, что его можно сдерживать на протяжении трех или четырех матчей, но сегодня нам удалось его нейтрализовать.

Это было важно. Мы выиграли 5:0, могли забить больше, но при этом наш вратарь сделал три потрясающих сейва.

Мне бы не хотелось много говорить про тактику. Сопернику пришлось трудно. Но вряд ли нашлась бы система, которая сегодня могла бы успешно противостоять Садьо, Мо и Диогу.

Они потрясающе сыграли, и остальные ребята в команде здорово им помогали», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0