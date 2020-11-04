Гасперини от поражении от «Ливерпуля»: Разницв в классе была слишком ощутимой

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в третьем туре Лиги чемпионов.

«Нам всем было над чем подумать, ведь в прошлом сезоне мы крупно проиграли "Манчестер Сити". Знали, что должны прибавить. Но разница в классе была слишком ощутимой сегодня.

Нам надо прибавлять в тактике, в построении командной игры. Мы подошли к этому матчу после двух хороших игр и верили, что можем хорошо сыграть, но соперник попросту был лучше.

Посмотрим, как сложатся наши следующие матчи. У нас есть время, чтобы поработать над собой.

Мы слишком много пропускаем в последнее время и мало забиваем. Мы недостаточно много и хорошо бегаем. Над этими вещами нам надо поработать», — приводит слова Гасперини Sky Sport.

«Аталанта» набрала четыре очка и занимает третье место в группе. В четвертом туре итальянский клуб сыграет с «Ливерпулем» на своем поле. 0