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    Гасперини от поражении от «Ливерпуля»: Разницв в классе была слишком ощутимой

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    Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Джанпьеро Гасперини
    Джанпьеро Гасперини

    «Нам всем было над чем подумать, ведь в прошлом сезоне мы крупно проиграли "Манчестер Сити". Знали, что должны прибавить. Но разница в классе была слишком ощутимой сегодня.

    Нам надо прибавлять в тактике, в построении командной игры. Мы подошли к этому матчу после двух хороших игр и верили, что можем хорошо сыграть, но соперник попросту был лучше.

    Посмотрим, как сложатся наши следующие матчи. У нас есть время, чтобы поработать над собой.

    Мы слишком много пропускаем в последнее время и мало забиваем. Мы недостаточно много и хорошо бегаем. Над этими вещами нам надо поработать», — приводит слова Гасперини Sky Sport.

    «Аталанта» набрала четыре очка и занимает третье место в группе. В четвертом туре итальянский клуб сыграет с «Ливерпулем» на своем поле. 0

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