Газзаев: Россия готова провести Евро-2020

Валерий Газзаев
globallookpress.com
Накануне такую новость опубликовало французское издание Le Parisien.
«Я считаю, что наша страна могла бы спокойно провести Евро, потому что два года назад мы провели великолепный чемпионат мира. Думаю, и в УЕФА, и в ФИФА отметили, что в России был лучший чемпионат в истории всех мировых первенств. Уверен, мы абсолютно готовы проводить чемпионат.
Если мы действительно ликвидируем коронавирусную инфекцию, почему бы его не провести в нашей стране. Но всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом, это и станет определяющим фактором при определении места проведения чемпионата Европы», — сказал Газзаев в интервью «РБК-Спорт».
Напомним, что Евро-2020 перенесли на следующее лето. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля. 0