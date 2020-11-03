Газзаев: Россия готова провести Евро-2020

Бывший наставник ЦСКА и сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что УЕФА может провести Евро-2020 в России.

Накануне такую новость опубликовало французское издание Le Parisien.

«Я считаю, что наша страна могла бы спокойно провести Евро, потому что два года назад мы провели великолепный чемпионат мира. Думаю, и в УЕФА, и в ФИФА отметили, что в России был лучший чемпионат в истории всех мировых первенств. Уверен, мы абсолютно готовы проводить чемпионат.

Если мы действительно ликвидируем коронавирусную инфекцию, почему бы его не провести в нашей стране. Но всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом, это и станет определяющим фактором при определении места проведения чемпионата Европы», — сказал Газзаев в интервью «РБК-Спорт».

Напомним, что Евро-2020 перенесли на следующее лето. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля. 0