Матч «Барселона» — «Динамо» не будет перенесен

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионовотменен не будет, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Футболисты, тренерский штаб и работники киевского «Динамо» пришли тестирование на коронавирус в столице Каталонии и все показали отрицательные результаты.

Ранее появилась информация, что матч может быть перенесен из-за положительных тестов на COVID-19 в украинской команде. Такой вариант был возможен, если бы у кого-то из игроков зафиксировали коронавирус уже в Барселоне.

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 4 ноября. Начало — в 23:00 по мск. 0