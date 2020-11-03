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    Матч «Барселона» — «Динамо» не будет перенесен

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    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев отменен не будет, сообщает официальный сайт украинского клуба.

    Матч «Барселона» — «Динамо» не будет перенесен
    Матч «Барселона» — «Динамо» не будет перенесен

    Футболисты, тренерский штаб и работники киевского «Динамо» пришли тестирование на коронавирус в столице Каталонии и все показали отрицательные результаты.

    Ранее появилась информация, что матч может быть перенесен из-за положительных тестов на COVID-19 в украинской команде. Такой вариант был возможен, если бы у кого-то из игроков зафиксировали коронавирус уже в Барселоне.

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