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    Киевское «Динамо» отправилось на матч ЛЧ с «Барселоной» без 13 игроков основы

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    Киевское «Динамо» огласило заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Динамо» Киев
    «Динамо» Киев

    В заявку украинского клуба не вошли 13 футболистов в основы. В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде в Барселоне целый ряд игроков, а именно: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд.

    Не сможет принять участие в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации. Также в лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

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    • Встреча 3-го тура в рамках группы G состоится 4 ноября. После двух сыгранных матчей «Динамо» с одним очком находится на третьем месте, «Барселона» лидирует с шестью баллами.

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