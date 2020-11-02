Киевское «Динамо» отправилось на матч ЛЧ с «Барселоной» без 13 игроков основы

Киевскоеогласило заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против

В заявку украинского клуба не вошли 13 футболистов в основы. В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде в Барселоне целый ряд игроков, а именно: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд.

Не сможет принять участие в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации. Также в лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Встреча 3-го тура в рамках группы G состоится 4 ноября. После двух сыгранных матчей «Динамо» с одним очком находится на третьем месте, «Барселона» лидирует с шестью баллами.

«Динамо» без 13 футболістів основної обойми вирушає до Іспанії на матч #БарселонаДинамо pic.twitter.com/XrIXdi27Qa — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 2, 2020

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