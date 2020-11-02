В киевском «Динамо» вспышка коронавируса перед игрой с «Барселоной»

Как минимум шесть футболистов киевскогопропустят из-за коронавируса матч с «Барселоной» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Тестирование показало положительный результат у Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко, сообщается на официальном сайте клуба.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера «Динамо» Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Отмечается, что все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

Первые случаи заражения коронавирусом в киевском «Динамо» были обнаружены на прошлой неделе, когда положительные тесты сдали голкиперы Денис Бойко и Георгий Бущан, а также защитник Виталий Миколенко. Смогут ли они сыграть с «Барселоной», не уточняется.

Матч «Барселона» — «Динамо» Киев запланирован на четвертое ноября. 0