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    В киевском «Динамо» вспышка коронавируса перед игрой с «Барселоной»

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    Как минимум шесть футболистов киевского «Динамо» пропустят из-за коронавируса матч с «Барселоной» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Динамо» поедет на матч с «Барселоной» в существенно ослабленном составе
    «Динамо» поедет на матч с «Барселоной» в существенно ослабленном составе

    Тестирование показало положительный результат у Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко, сообщается на официальном сайте клуба.

    Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера «Динамо» Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

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    • Отмечается, что все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

    Первые случаи заражения коронавирусом в киевском «Динамо» были обнаружены на прошлой неделе, когда положительные тесты сдали голкиперы Денис Бойко и Георгий Бущан, а также защитник Виталий Миколенко. Смогут ли они сыграть с «Барселоной», не уточняется.

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