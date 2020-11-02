Гвардиола допустил повторную приостановку сезона в АПЛ из-за коронавируса

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал, что готов к повторной приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

«Должны ли проводиться спортивные соревнования при новых ограничениях в других отраслях? Это сложный вопрос. Я знаю, что решение принимает премьер-министр. Ситуация ухудшается.

Ограничения снова вводятся в Испании, Германии и Франции. Повсюду. Так что вирус по-прежнему существует. И я думаю, что мир футбола не может быть исключением в том, что происходит в обществе.

Если нам нужно играть, то мы будем это делать. Но мы не хотим отличаться от остального общества, когда им приходится закрывать рестораны или что-то еще. Это положение, в которое я не вовлечен. Я просто хочу быть в безопасности. Я хочу сохранить здоровье для себя, для своей семьи, моих друзей, для всей Англии, всей Великобритании.

Очевидно, что с этим нельзя шутить. Если нам говорят "оставайтесь дома", то мы должны оставаться дома. Если нам говорят "не делай этого", мы этого не делаем. Потому что это несправедливо, когда половина населения делает то, что должны делать, и премьер-министр подтверждает это, а остальные люди делают все, что хотят.

Надо осозновать, что реальность жестока. Если нам нужно остановиться, мы должны это сделать.

Если мы должны играть, потому что в правительстве решили, что это хорошо для общества, то просто будьте начеку, будьте осторожны, максимально осознавайте опасность ситуации, в которой мы живем», — приводит слова Гвардиолы Goal. 0