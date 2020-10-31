Чемпионат Исландии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса

решила досрочно завершить национальный чемпионат и отменить

Причиной стало увеличение случаев заболевания Covid-19 в стране и новые меры, введенные исполнительной властью Исландии.

Поскольку 18 из 22 туров чемпионата уже прошли, в регламенте соревнований указано, что текущая классификация будет иметь преимущественную силу в отношении победителя, распределения еврокубковых мест и понижения в дивизионе.

Это означает, что «Валюр» выиграл титул и попадает в Лигу чемпионов, «Хабнарфьордюр» и «Брейдаблик» классифицировались в Лигу Европы, а «Гротта» и «Фьельнир» вылетели во второй дивизион. 0