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    Чемпионат Исландии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте Сборная Исландии
    Федерация футбола Исландии решила досрочно завершить национальный чемпионат и отменить Кубок Исландии.

    Чемпионат Исландии досрочно завершен
    Чемпионат Исландии досрочно завершен

    Причиной стало увеличение случаев заболевания Covid-19 в стране и новые меры, введенные исполнительной властью Исландии.

    Поскольку 18 из 22 туров чемпионата уже прошли, в регламенте соревнований указано, что текущая классификация будет иметь преимущественную силу в отношении победителя, распределения еврокубковых мест и понижения в дивизионе.

    Это означает, что «Валюр» выиграл титул и попадает в Лигу чемпионов, «Хабнарфьордюр» и «Брейдаблик» классифицировались в Лигу Европы, а «Гротта» и «Фьельнир» вылетели во второй дивизион. 0

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