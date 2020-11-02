СМИ: Один из футболистов «Реала» заразился коронавирусом перед игрой с «Интером»

На выходных «Реал» обыграл «Уэску» со счетом 4:1
globallookpress.com
Имя игрока не уточняется. Как сообщает Marca, футболист пропустит встречу с «Интером» в том случае, если и повторный тест окажется положительным.
Матч между «Реалом» и «Интером» состоится 3 ноября в Мадриде.
«Реал» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от донецкого «Шахтера», после чего сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией».
Напомним, ранее стало известно, что из-за травмы в матче с «Реалом» не сыграет нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. 0