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    Тетрашвили: Я в жизни не подлый человек. Хочу извиниться перед всеми

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    Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили высказался относительно своего удаления в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

    Гурам Тетрашвили
    Гурам Тетрашвили

    В середине второго тайма, при счете 1:0 в пользу «Динамо», полузащитник москвичей Себастьян Шиманьский оказался на газоне после столкновения с соперником.

    Пока польский футболист лежал на газоне, к нему подошел Тетрашвили и наступил на ногу.

    После просмотра эпизода главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Тетрашвили красную карточку.

    Удаление стало вторым для «Тамбова» в матче с «Динамо». За пять минут до инцидента с Шиманьским вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Антон Килин. .

    «Все знают о ситуации, которая была сегодня вечером. Хотелось бы извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками, которые поддерживают нас.

    Сегодня я всех подвел, реально всех подвел. Извиняюсь перед мамой и семьей, потому что все переживают из-за сложившейся ситуации.

    Хочется сказать всем, что я в жизни не подлый человек, не крыса. Я всегда стараюсь по-человечески подходить к любой ситуации.

    Просто был такой эпизод… Я не знаю, нет слов, что можно сказать. Для меня это тяжело, потому что в жизни я не такой человек. Просто мне было настолько обидно и неприятно.

    Я хочу помогать команде, биться до конца, до последней капли пота выручать. Сегодня я подвел.

    Наверное, у нас у всех в жизни бывают такие ситуации, за которые стыдно. Сегодня произошла такая ситуация, за которую реально стыдно. Не хочу быть гадким утенком в команде. Хочу всегда помогать.

    Не ищу оправданий, просто хочу извиниться перед всеми, кто причастен к футболу, к нашей команде. Матч транслировался на всю Россию, это действие все видели. Я был неправ», — цитирует клубная пресс-служба Тетрашвили. 0

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