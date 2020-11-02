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    УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей Евро-2020 в России

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    Пандемия коронавируса вряд ли позволит УЕФА провести чемпионат Европы-2020 по всему континенту, как об этом мечтал Мишель Платини, сообщает Le Parisien.

    «Газпром Арена»
    «Газпром Арена»

    По информации издания, организация уже задумалась о том, как достойно провести турнир, запланированный на следующее лето.

    Один из вариантов — проведение всех матчей в России, где отмечается не такой высокий уровень заражений, как в большинстве стран Европы.

    В пользу России говорит тот факт, что в 2018 году страна приняла чемпионат мира, поэтому имеет всю необходимую инфраструктуру.

    Напомним, что на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге запланировано проведение трех матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала. 0

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