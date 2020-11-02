УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей Евро-2020 в России

«Газпром Арена»
globallookpress.com
По информации издания, организация уже задумалась о том, как достойно провести турнир, запланированный на следующее лето.
Один из вариантов — проведение всех матчей в России, где отмечается не такой высокий уровень заражений, как в большинстве стран Европы.
В пользу России говорит тот факт, что в 2018 году страна приняла чемпионат мира, поэтому имеет всю необходимую инфраструктуру.
Напомним, что на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге запланировано проведение трех матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала. 0