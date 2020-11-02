В «Аяксе» зафиксирована вспышка коронавируса

Сразу 11 футболистов амстердамскогозаразились коронавирусом, информирует RTL.de.

Это произошло как раз накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна».

«Аякс» отправился в Данию с 17 футболистами. Клуб не разглашает имена игроков, чьи результаты тестов на коронавирус оказались положительными.

Отмечается, что в составе амстердамской команды оказался всего один голкипер, Кьелл Схерпен, который не провел ни одного матча за основную команду.

Матч «Мидтьюлланн» — «Аякс» запланирован на вторник, 3 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. 0