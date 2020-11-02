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    В «Аяксе» зафиксирована вспышка коронавируса

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    Сразу 11 футболистов амстердамского «Аякса» заразились коронавирусом, информирует RTL.de.

    Андре Онана
    Андре Онана

    Это произошло как раз накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна».

    «Аякс» отправился в Данию с 17 футболистами. Клуб не разглашает имена игроков, чьи результаты тестов на коронавирус оказались положительными.

    Отмечается, что в составе амстердамской команды оказался всего один голкипер, Кьелл Схерпен, который не провел ни одного матча за основную команду.

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