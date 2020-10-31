«Ренн» — «Брест»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 9-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче был открыт гостями на 57-й минуте — отличился нападающий «Бреста» Франк Онора.

На 66-й минуте защитник хозяев Дамьен Да Сильва сравнял счет, а четыре минуты спустя марокканский защитник Наиф Агер принес победу «Ренну».

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Брест 2:1 Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Далберт, Наиф Агер, Амари Траоре, Джеймс Леа Силики, Стивен Н'Зонзи, Жереми Доку, Ромен дель Кастильо, Мартен Терье, Серу Гирасси Брест: Готье Ларсоннёр, Жан-Кевин Дюверн, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Жюльен Фоссюрье, Харис Белькебла, Франк Онора, Ирвин Кардона, Ромен Февр, Hiang'a Mbock, Стив Мунье Предупреждение: Далберт (32')

Команда Жульена Стефана занимает на текущий момент 3-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1 с 18-ю очками. «Брест» с 9-ю очками идет 14-м.

В следующем туре Лиги 1 «Ренн» отправится в гости к ПСЖ (7 ноября). «Брест» на следующий день примет у себя «Лилль». 0