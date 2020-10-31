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    «Ренн» одержал волевую победу над «Брестом»

    «Ренн» — «Брест»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 9-го тура чемпионата Франции «Ренн» одержал домашнюю победу над «Брестом» — 2:1.

    «Ренн»
    «Ренн»

    Счет в матче был открыт гостями на 57-й минуте — отличился нападающий «Бреста» Франк Онора.

    На 66-й минуте защитник хозяев Дамьен Да Сильва сравнял счет, а четыре минуты спустя марокканский защитник Наиф Агер принес победу «Ренну».

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Брест 2:1
    Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Далберт, Наиф Агер, Амари Траоре, Джеймс Леа Силики, Стивен Н'Зонзи, Жереми Доку, Ромен дель Кастильо, Мартен Терье, Серу Гирасси Брест: Готье Ларсоннёр, Жан-Кевин Дюверн, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Жюльен Фоссюрье, Харис Белькебла, Франк Онора, Ирвин Кардона, Ромен Февр, Hiang'a Mbock, Стив Мунье Предупреждение: Далберт (32')

    Команда Жульена Стефана занимает на текущий момент 3-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1 с 18-ю очками. «Брест» с 9-ю очками идет 14-м.

    В следующем туре Лиги 1 «Ренн» отправится в гости к ПСЖ (7 ноября). «Брест» на следующий день примет у себя «Лилль». 0

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