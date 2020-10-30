Тедеско: Искренне болею за клубы из РПЛ в еврокубках

Главный тренер «Спартака»высказался о выступлениях российских команд в еврокубках.

В Лиге чемпионов во 2-м туре «Локомотив» уступил «Баварии» (1:2), «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2), а «Краснодар» был разгромлен «Челси» (0:4).

В Лиге Европы ЦСКА дома разошелся миром с загребским «Динамо» (0:0).

«Возможность сравнять счет "Локомотив" до конца сохранял, клуб хорошо подготовился. Мы стараемся смотреть все матчи российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

К сожалению, я до сих пор не увидел ни одной победы российских команд в еврокубках. У ЦСКА было много шансов забить.

Конечно, "Челси" и "Боруссия" играют лучше, но еще ничего не окончено, есть шансы, что российские клубы выйдут в плей-офф.

Искренне болею за команды из России, ведь это нужно для российского футбола, для РПЛ. Очки за выступления повышают нашу квоту в еврокубках», — сказал Тедеско Sport24. 0