ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Динамо» ЗагребБили-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
  • 18:21
    • «Шинник» объявил об отставке Побегалова
  • 16:32
    • РФС: Судья ошибочно засчитал первый гол «Спартака» в ворота «Краснодара»
  • 16:03
    • Тедеско: Федун сказал, что хочет обсудить продление контракта зимой
  • 14:50
    • Футболист «МЮ» признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 13:49
    • Названа символическая сборная недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Тедеско: Искренне болею за клубы из РПЛ в еврокубках

    Футбол Спартак Локомотив Зенит Краснодар ЦСКА РПЛ Футбол России Лига чемпионов Лига Европы Бавария Боруссия Д Футбол Германии Челси Футбол Англии Динамо Загреб Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о выступлениях российских команд в еврокубках.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    В Лиге чемпионов во 2-м туре «Локомотив» уступил «Баварии» (1:2), «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2), а «Краснодар» был разгромлен «Челси» (0:4).

    В Лиге Европы ЦСКА дома разошелся миром с загребским «Динамо» (0:0).

    «Возможность сравнять счет "Локомотив" до конца сохранял, клуб хорошо подготовился. Мы стараемся смотреть все матчи российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    К сожалению, я до сих пор не увидел ни одной победы российских команд в еврокубках. У ЦСКА было много шансов забить.

    Конечно, "Челси" и "Боруссия" играют лучше, но еще ничего не окончено, есть шансы, что российские клубы выйдут в плей-офф.

    Искренне болею за команды из России, ведь это нужно для российского футбола, для РПЛ. Очки за выступления повышают нашу квоту в еврокубках», — сказал Тедеско Sport24. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Молинью» «сухо» не будет?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Успеет ли «Порту» прийти в себя после Лиги чемпионов?
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Устоят ли «кобальтовые» в игре со «швабами»?
  • «Шальке» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Арминия — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры