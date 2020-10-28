«Ференцварош» — «Динамо» Киев: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Ференцвароша» и киевского «Динамо» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Сомалиа, Харатин, Шигер, Зубков, Нгуэн, Исаэл.

Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Ботка, Двали, Мак, Ляйдуни, Боли, Батурина.

«Динамо»: Бойко, Караваев, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Супряга.

Запасные: Нещерет, Бэлуцэ, Шабанов, Сирота, Вербич, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Шепелев, Гармаш, Родригеш, Дуэлунд.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.32, на успех «Ференцвароша» — 3.50, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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