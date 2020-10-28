«Ференцварош» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» будет принимать «Динамо» Киев. Игра пройдет на стадионе «Групама» 28 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Динамо» Киев.

«Ференцварош»

Футбольный клуб из Будапешта проделал путь в групповой раунд с 1/8 квалификации. А на старте группы венгерская команда была разгромлена «Барсой» на «Камп Ноу» (1:5).

В Высшей лиге Венгрии «Ференцварош» принял участие в 6 матчах, в которых он набрал 16 очков. В турнирной таблице чемпионата «орлята» занимают первое место.

В дебютной игре национального первенства команда Сергея Реброва расписала мировую с «МТК Будапешт» (1:1). Затем были победы над клубами «Залаэгерсег» (2:1) и «Пакш» (5:0).

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В Кубке Венгрии «Ференцварош» разгромил «Рацкеве» (6:1), а затем в чемпионате «орлы» взяли верх над «Пушкаш Академи» (2:1), «Кишвардой» (2:0) и «Уйпештом» (2:0).

«Динамо» Киев

В групповой раунд киевская команда пробивалась с полуфинала квалификации. А в первом поединке группы она проиграла дома «Ювентусу» (0:2).

В чемпионате Украины «Динамо» Киев лидирует. В семи встречах УПЛ бело-синие заработали 17 баллов, благодаря чему они и возглавили таблицу, опередив ближайшего конкурента на 2 пункта.

На старте УПЛ подопечные Мирчи Луческу разгромили «Олимпик» (4:1), после чего они обыграли «Шахтер» в Суперкубке (3:1) и расписали мировую с «Десной» в чемпионате (0:0).

Затем в домашнем первенстве динамовцы победили «Львов» (3:1) и «Минай» (4:0), сыграли вничью с «Зарей» (1:1), а также взяли верх над «Рухом» (2:0) и «Александрией» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ференцвароша» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.26, на ничью — 3.46, а на победу «Динамо» Киев — 2.31.

В Будапеште между собой сыграют клубы, которые будут биться за Лигу Европы. В матчах со схожими по силе соперниками коллектив Реброва играет удачно.

Кроме того, у украинского тренера будет дополнительная мотивация победить родную для него команду из Киева. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ференцвароша» больше 1 с коэффициентом 2.03. 0