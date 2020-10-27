Источник: Бартомеу подал в отставку с поста президента «Барселоны»

Президент «Барселоны»покидает свой пост, сообщает Diario Sport

По данным испанских и каталонских СМИ, функционер подал в отставку вместе со своим советом директоров.

Решение было принято после заседания руководителей «Барселоны», прошедшего 27 октября. Причиной отставки стал вотум недоверия, вынесенный президенту.

Согласно Уставу клуба, в случае досрочного прекращения полномочий действующего руководства клуба, назначается временный Управляющий комитет, который должен назначить внеочередные выборы нового руководства.

Выборы должны состояться не позднее, чем через три месяца с момента прекращения работы предыдущего руководства клуба.

Стоит отметить, что во время пресс-конференции, прошедшей днем ранее, Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.

Ранее сообщалось, что Бартомеу обвиняется полицией Каталонии в коррупционных действиях.

В полиции считают, что он получил личную финансовую выгоду от сделок, заключённых от лица клуба.

Утверждается, что Бартомеу одобрил решение о выплате компании I3 Ventures суммы, которая была в шесть раз выше, чем рыночная стоимость сделки. 0