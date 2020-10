«Барселона» подтвердила отставку совета директоров во главе с Бартомеу

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и члены совета директоров клуба ушли в отставку, сообщается на официальном сайте каталонцев.

«Я хочу объявить о своей отставке и отставке всех остальных членов совета директоров.

Это было продуманное, совместное, спокойное решение, одобренное всеми моими сотрудниками», — сказал Бартомеу на пресс-конференции.

Ранее в СМИ сообщалось, что члены клуба собрали более 20 тысяч подписей за вынесение вотума недоверия Бартомеу, из них действительными признаны более 18 тысяч.

Утверждалось, что группа руководителей «Барселоны» оказывает на Бартомеу давление, чтобы он как можно скорее ушел в отставку и не нанес больший ущерб имиджу правлению клуба.

Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 2014 года.

Согласно Уставу клуба, в случае досрочного прекращения полномочий действующего руководства клуба, назначается временный Управляющий комитет, который должен назначить внеочередные выборы нового руководства.

Выборы должны состояться не позднее, чем через три месяца с момента прекращения работы предыдущего руководства клуба.

