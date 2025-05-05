Жирона — Мальорка: Хозяева пребывают у зоны вылета, но приблизятся ли они к ней вплотную? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.81

Жирона
Мальорка
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» после 33-х поединков испанского первенства набрала 35 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на 16-й строчке в таблице с отрывом в три балла от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому не может позволить терять очки.
Жирона — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, каталонский клуб на чужом поле сыграл вничью с «Леганесом» (1:1).
Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах и вовсе остался без очков, со счетом 1:3 потерпев поражение от «Бетиса».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Абель Руис, Артеро и Брайан Хиль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» проиграла трижды, а в 12-ти последних поединках выиграла лишь однажды.
Это свидетельствует о плохих шансах хозяев на три очка, пусть и на своем поле, тем не менее, если учесть проблемы в игре соперника, их все же нельзя назвать мизерными.
Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» после 33-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.
Команда пребывает на 10-й строчке и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8), которую замыкает «Осасуна».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 33-го тура испанского первенства балеарский клуб на чужом поле проиграл лидеру «Барселоне» (0:1).
Перед этим в поединке 32-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах набрал один балл, со счетом 0:0 разойдясь мировой с «Леганесом».
Не сыграют: травмированы — Ману Морланес и Абдон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Это свидетельствует о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть, что соперник находится не в лучшей форме.
Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Жирона» не выиграла
- в трех последних матчах «Жироны» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Мальорки» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.15, победа «Мальорки» — в 4.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.55.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не выиграли. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
При этом в двух из трех последних матчей гости не проиграли.
Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех последних матчах хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.10