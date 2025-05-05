ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интер — Верона«Интер» выстрадал победу над «Вероной» и сохранил иллюзию борьбы за скудетто Мамаду СангареМалийская ракета. «Ман Сити» украл у «Пари Сен-Жермен» будущего топ-форварда Ламин Ямаль и Ханси ФликКаталонская гегемония. «Барселона» на пути к треблу из треблов
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Мальорка» в зону еврокубков?

    Жирона — Мальорка: Хозяева пребывают у зоны вылета, но приблизятся ли они к ней вплотную? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.81

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Жирону Прогнозы на Мальорку Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Мальорка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ведат Мурики
    5 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Мальорка». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 05 Мая 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 22:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после 33-х поединков испанского первенства набрала 35 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 16-й строчке в таблице с отрывом в три балла от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому не может позволить терять очки.

    Жирона — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, каталонский клуб на чужом поле сыграл вничью с «Леганесом» (1:1).

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах и вовсе остался без очков, со счетом 1:3 потерпев поражение от «Бетиса».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Абель Руис, Артеро и Брайан Хиль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» проиграла трижды, а в 12-ти последних поединках выиграла лишь однажды.

    Это свидетельствует о плохих шансах хозяев на три очка, пусть и на своем поле, тем не менее, если учесть проблемы в игре соперника, их все же нельзя назвать мизерными.

    Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после 33-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.

    Команда пребывает на 10-й строчке и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8), которую замыкает «Осасуна».

  • Первые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе
  • О столь раннем прорыве могли только мечтать даже нынешние легенды
  • 02/05/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 33-го тура испанского первенства балеарский клуб на чужом поле проиграл лидеру «Барселоне» (0:1).

    Перед этим в поединке 32-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах набрал один балл, со счетом 0:0 разойдясь мировой с «Леганесом».

    Не сыграют: травмированы — Ману Морланес и Абдон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это свидетельствует о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть, что соперник находится не в лучшей форме.

    Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Жирона» не выиграла

    • в трех последних матчах «Жироны» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Мальорки» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.15, победа «Мальорки» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.55.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не выиграли. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей гости не проиграли.

    Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жирона — Мальорка?

    Матч Жирона — Мальорка состоится 05 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Жирона — Мальорка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Мальорка» не проиграет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жирона — Мальорка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Мальорка» не проиграет » с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жирона — Мальорка?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жирона — Мальорка?

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.15, победа «Мальорки» — в 4.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Иноуэ — Карденас
  • Бои
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Юван — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нант — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Жирона — Мальорка: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 05.05.202522:00. Поднимется ли «Мальорка» в зону еврокубков?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры