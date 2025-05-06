Оклахома — Денвер. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 мая 2025 года

Оклахома
Денвер
«Оклахома»
Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.
Последние матчи: Шэй Гилджес-Александер принес победу «Оклахоме» в последней игре противостояния с «Мемфисом», забросив в кольцо соперника 38 очков.
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: «Оклахома» не проигрывает на протяжении восьми матчей, включая игры плей-офф и регулярного чемпионата.
«Денвер»
Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: Арон Гордон принёс важную победу «Денверу» в битве с «парусниками», а вместе с ней и путёвку во второй раунд плей-офф. Баскетболист оформил 22 очка, а «самородки» выиграли со счетом 120:101.
Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.
Состояние команды: В поединках против «Клипперс» баскетболисты «Денвера» также выиграли с результатами 131:115, 101:99 и 112:110.
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Денвер» занял 4 место в Западной конференции
- В регулярном чемпионате соперники так и не смогли определить победителя (2:2 — счет в серии)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Денвера» — 4.15.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Оклахома» должна побеждать, как фаворит пары, но «Денвер» может дать бой сопернику и можно сыграть на форе «наггетсов».
Ставка: Фора «Денвера» (+7.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.87.