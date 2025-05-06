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    Сможет ли «Денвер» дать бой фавориту?

    Оклахома — Денвер. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 6 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 08 Мая 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 04:30 Денвер

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Последние матчи: Шэй Гилджес-Александер принес победу «Оклахоме» в последней игре противостояния с «Мемфисом», забросив в кольцо соперника 38 очков.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» не проигрывает на протяжении восьми матчей, включая игры плей-офф и регулярного чемпионата.

    «Денвер»

    Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: Арон Гордон принёс важную победу «Денверу» в битве с «парусниками», а вместе с ней и путёвку во второй раунд плей-офф. Баскетболист оформил 22 очка, а «самородки» выиграли со счетом 120:101.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

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    Состояние команды: В поединках против «Клипперс» баскетболисты «Денвера» также выиграли с результатами 131:115, 101:99 и 112:110.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • В регулярном чемпионате соперники так и не смогли определить победителя (2:2 — счет в серии)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Денвера» — 4.15.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Оклахома» должна побеждать, как фаворит пары, но «Денвер» может дать бой сопернику и можно сыграть на форе «наггетсов».

    Ставка: Фора «Денвера» (+7.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Денвер?

    Матч Оклахома — Денвер состоится 06 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Денвер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Денвера» (+7.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Денвер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Денвера» (+7.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Денвер?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Денвер?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Денвера» — 4.15.

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    Оклахома — Денвер: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 06.05.202504:30. Сможет ли «Денвер» дать бой фавориту?
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