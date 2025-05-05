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    «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов

    Кристал Пэлас — Ноттингем Форест: 1.85 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

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    «Ноттингем Форест»
    «Кристал Пэлас» примет «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 5 мая и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Мая 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Команда располагается на 12-й позиции в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе после 34-х туров. «Кристал Пэлас» уже точно завершит сезон в середине таблицы.

    Команда не лучшим образом выступает на своем поле, занимая по этому показателю лишь 14-е место в лиге. «Кристал Пэлас» набрал 21 балл из 51-го возможного дома.

    Кристал Пэлас — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда разгромила «Астон Виллу» (3:0) в Кубке Англии. Матчем ранее «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в АПЛ.

    Команда не может победить в чемпионате Англии на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Кристал Пэлас» по 2 раза сыграл вничью и проиграл.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Шейх Дукоре и Чади Риад (у обоих — травмы).

    Состояние команды: У команды уже нет больших турнирных задач в АПЛ. «Кристал Пэлас» доиграет последние 4 матча и будет готовиться к следующему сезону.

    Нападающий команды Жан-Филип Матета замыкает 10-ку лучших бомбардиров АПЛ. Этот форвард забил 14 голов и сделал 2 голевые передачи за 33 встречи в чемпионате Англии.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Красные» располагаются на 6-й позиции в АПЛ, набрав 60-ю очками в активе после 34-х туров. «Ноттингем Форест» продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов (топ-5).

    Стоит отметить, что команда отлично выступает в гостях, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Ноттингем Форест» набрал 29 очков на чужом поле из 51-го возможного.

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    • Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «красные» проиграли «Брентфорду» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» с таким же счетом в Кубке Англии.

    В прошедших 5-и поединках в АПЛ команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Ноттингем Форест» обыгрывал «Тоттенхэм» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    У «Ноттингем Форест» пустой список травмированных игроков.

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    Состояние команды: «Красные» сдали свои позиции, в какой-то момент команда даже находилась в топ-3 чемпионата. Несмотря на это, «Ноттингем Форест» еще может подняться до топ-5.

    У «красных» есть 33-летний нападающий Крис Вуд, который выстрелил. Этот форвард занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ, забив 19 голов при 3-х ассистах.

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» не может победить в АПЛ на протяжении 4-х последних матчей

    • «Ноттингем Форест» в последних 5-и встречах в АПЛ трижды проиграл

    • В последних 5-и очных встречах команды трижды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 2.20, победа «Ноттингем Форест» — 3.30, ничья — за 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: У «Ноттингем Форест» есть большая мотивация, команде нужно пробиваться в зону Лиги чемпионов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» 1 больше за 1.85.

    Прогноз: Матч не должен получиться результативным. В последних очных встречах «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» не забивали много голов.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест?

    Матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест состоится 05 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» 1 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристал Пэлас — Ноттингем Форест?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» 1 больше.» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристал Пэлас — Ноттингем Форест?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристал Пэлас — Ноттингем Форест?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 2.20, победа «Ноттингем Форест» — 3.30, ничья — за 3.40.

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    Кристал Пэлас — Ноттингем Форест: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 05.05.202522:00. «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
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