«Ноттингем» забуксовал на финише: поражение от «Брентфорда» бьёт по шансам на Лигу Чемпионов

Сезон «Фореста» приближается к кульминации, но в важнейший момент команда словно попала в ступор. На фоне разговоров о Лиге чемпионов и смене структуры управления клубом поражение от «Брентфорда» оказалось не просто болезненным — оно обнажило внутреннюю нестабильность, за которой прячется вся «европейская амбиция». Команда Нуну Эшпириту Санту вновь не справилась с нервами и проиграла домашний матч — 0:2, опускаясь всё ближе к краю еврокубковой зоны.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Брентфорд 0:2 Голы: 0:1 Кевин Шаде (44'), 0:2 Йоан Висса (70'), 3:0 Filip Chlapik (12:38'), 3:1 Lenni Haemeenaho (31:01'), 3:2 Veli-Matti Vittasmaeki (43:42'), 4:2 Якуб Лауко (59:58') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна (Ибраим Сангаре, 75'), Райан Йейтс (Рамон Соса, 86'), Эллиот Андерсон (Тайво Авонийи, 61'), Морган Гиббз-Уайт (Жота Силва, 75'), Каллум Хадсон-Одои (Николас Домингес, 46'), Энтони Эланга, Крис Вуд Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде (Кристоффер Аер, 84'), Миккель Дамсгор (Юнус Эмре Конак, 84'), Егор Ярмолюк, Кристиан Нергор, Йоан Висса, Кевин Шаде (Матиас Йенсен, 68'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер (Рико Генри, 46') Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (10'), Кин Льюис-Поттер (11'), Эллиот Андерсон (18'), Брайан Мбемо (36'), Кристиан Нергор (42'), Неко Уильямс (64'), Егор Ярмолюк (64'), Кристоффер Аер (89')

Весь первый тайм «Форест» выглядел так, будто матч всё ещё не начался. Стадион «Сити Граунд», способный заглушить кого угодно, почти не дышал — крики болельщиков сменились напряжённым шепотом уже на исходе первого тайма, когда «Брентфорд» забил.

Гол Кевина Шаде стал результатом не столько тактики, сколько случайности и растерянности. Диагональ от Коллинза — и мяч, проскользнув сквозь двух защитников, отскакивает от Шаде, будто сам находит путь в ворота. Аина поскальзывается, Миленкович не успевает — и вот мяч уже в сетке. «Пчёлы» праздновали у углового флажка, а Нуну, с руками на бёдрах, не смотрел на поле — он смотрел сквозь него.

Ноттингем Форест — Брентфорд globallookpress.com

Сломанная структура и одинокий Эланга

Эшпириту Санту перед матчем говорил о «самых важных пяти играх в жизни». Но его команда словно и не слышала этого манифеста. Сломанный баланс, хаотичные связи между линиями и тревожная суета в обороне. Центральная пара Миленкович — Мурильо, хвалёная весь сезон, в этот вечер напоминала театр пантомимы. Ни с кем не согласованное движение, неуверенность в подборах, ошибки в выборе позиции.

Ноттингем Форест — Брентфорд globallookpress.com

Эллиот Андерсон нанес единственный удар в створ в первом тайме — и то настолько беззубый, что Флеккен поймал его, не двинув и бровью. Только во втором тайме, с выходом Авоньи и Нико Домингеса, «Форест» стал похож на себя. Но и тогда — лишь немного. Эланга в одиночку тащил мяч, обыгрывал между троих, бил с острого угла, и Флеккен наконец-то по-настоящему спас «Брентфорд». Казалось, ещё немного — и «Форест» включится.

И всё же — ещё один пропущенный

Именно в тот момент, когда «Форест» начал оживать, когда трибуны снова стали верить — «Брентфорд» добил. Дальний вынос от Флеккена, ошибка в расчётах от Миленковича, и Висса, словно вынырнув из пустоты, отправляет мяч за спину Селсу техничным «черпачком». Стадион снова затих. Мурильо не верил глазам, Аина просто отвернулся.

Ноттингем Форест — Брентфорд globallookpress.com

До конца матча «Брентфорд» ещё мог забить третий — Мбеумо бил с лёта в попытке украсить этот матч, но был неточен. И этого хватило: команда Томаса Фрэнка провела идеальный выездной матч. Сдержала соперника, использовала его ошибки и унесла с собой три очка и огромное моральное преимущество.

Впереди — плотнейшая борьба за Лигу Чемпионов

Для «Фореста» это третье поражение в последних четырёх турах. Стадион, который считался крепостью, трещит по швам. Команда, рассчитывающая на Лигу чемпионов, теперь зависит не только от себя.

Последние туры сезона: «Кристал Пэлас», «Лестер», «Вест Хэм» и, возможно, решающая игра против «Челси». Но если игра в Лондоне станет последним аккордом сезона, стоит задать вопрос: не прозвучала ли основная мелодия уже сейчас — когда «Форест» должен был взлететь, но оступился?

Календарь и таблица АПЛ

Ещё не всё потеряно, но, если команда Нуну хочет вернуться в еврокубки — пора только «реагировать», к чему главный тренер и призывал.