«Ноттингем» забуксовал на финише: поражение от «Брентфорда» бьёт по шансам на Лигу Чемпионов

Весь первый тайм «Форест» выглядел так, будто матч всё ещё не начался. Стадион «Сити Граунд», способный заглушить кого угодно, почти не дышал — крики болельщиков сменились напряжённым шепотом уже на исходе первого тайма, когда «Брентфорд» забил.
Гол Кевина Шаде стал результатом не столько тактики, сколько случайности и растерянности. Диагональ от Коллинза — и мяч, проскользнув сквозь двух защитников, отскакивает от Шаде, будто сам находит путь в ворота. Аина поскальзывается, Миленкович не успевает — и вот мяч уже в сетке. «Пчёлы» праздновали у углового флажка, а Нуну, с руками на бёдрах, не смотрел на поле — он смотрел сквозь него.
Сломанная структура и одинокий Эланга
Эшпириту Санту перед матчем говорил о «самых важных пяти играх в жизни». Но его команда словно и не слышала этого манифеста. Сломанный баланс, хаотичные связи между линиями и тревожная суета в обороне. Центральная пара Миленкович — Мурильо, хвалёная весь сезон, в этот вечер напоминала театр пантомимы. Ни с кем не согласованное движение, неуверенность в подборах, ошибки в выборе позиции.
Эллиот Андерсон нанес единственный удар в створ в первом тайме — и то настолько беззубый, что Флеккен поймал его, не двинув и бровью. Только во втором тайме, с выходом Авоньи и Нико Домингеса, «Форест» стал похож на себя. Но и тогда — лишь немного. Эланга в одиночку тащил мяч, обыгрывал между троих, бил с острого угла, и Флеккен наконец-то по-настоящему спас «Брентфорд». Казалось, ещё немного — и «Форест» включится.
И всё же — ещё один пропущенный
Именно в тот момент, когда «Форест» начал оживать, когда трибуны снова стали верить — «Брентфорд» добил. Дальний вынос от Флеккена, ошибка в расчётах от Миленковича, и Висса, словно вынырнув из пустоты, отправляет мяч за спину Селсу техничным «черпачком». Стадион снова затих. Мурильо не верил глазам, Аина просто отвернулся.
До конца матча «Брентфорд» ещё мог забить третий — Мбеумо бил с лёта в попытке украсить этот матч, но был неточен. И этого хватило: команда Томаса Фрэнка провела идеальный выездной матч. Сдержала соперника, использовала его ошибки и унесла с собой три очка и огромное моральное преимущество.
Впереди — плотнейшая борьба за Лигу Чемпионов
Для «Фореста» это третье поражение в последних четырёх турах. Стадион, который считался крепостью, трещит по швам. Команда, рассчитывающая на Лигу чемпионов, теперь зависит не только от себя.
Последние туры сезона: «Кристал Пэлас», «Лестер», «Вест Хэм» и, возможно, решающая игра против «Челси». Но если игра в Лондоне станет последним аккордом сезона, стоит задать вопрос: не прозвучала ли основная мелодия уже сейчас — когда «Форест» должен был взлететь, но оступился?
Ещё не всё потеряно, но, если команда Нуну хочет вернуться в еврокубки — пора только «реагировать», к чему главный тренер и призывал.