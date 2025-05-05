Крылья Советов — Динамо: 2.20 — прогноз ставки на РПЛ

5 мая в 27-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Динамо». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: команда из Самары является середняком текущего сезона и уже ни за что не борется.

В настоящий момент «крылышки» имеют в своем активе 30 очков и располагаются на десятом месте в в таблице РПЛ.

Самарцы за 26 матчей смогли 32 раза поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «сине-белые» смогли переиграть «Оренбург» (2:0) и сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

До этого же самарский коллектив выиграл у «Химок» (3:1) и поделил очки в «Рубином» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим же у «Крыльев Советов» была победа над «Локомотивом» (5:1) и поражение от «Динамо» Мх (0:4).

Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов.

Состояние команды: удачные результаты в последних матчах помогли подопечным Игоря Осинькина отдалиться от зоны вылета и теперь команде не грозят даже стыковые встречи, потому что отрыв составляет целых 7 очков.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали на девятой строчке. В этом сезоне будет примерно та же позиция. Стабильность!

«Динамо»

Турнирное положение: московский коллектив еще имеет шансы попасть в призовую тройку, но сделать это будет крайне сложно.

Сейчас в активе «бело-голубых» всего 47 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице.

В 26 матчах текущего сезона москвичи смогли забить 54 мяча, а в свои ворота пропустили 30 мячей.

Последние матчи: среди недели «динамики» покинули розыгрыш Кубка России, уступив «Спартаку» (1:2).

До этого же команда из Москвы сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и победила «Рубин» (3:1).

До этого же столичный коллектив поделил очки с «Пари НН» (1:1) и уступил ЦСКА (1:3).

Не сыграют: в лазарете динамовцев находятся Константин Тюкавин и Артур Гомес, а дисквалифицирован Даниил Фомин.

Состояние команды: команда из столицы России была главным ньюсмейкером недели. Это связано со сменой тренера в «Динамо». Чех Марцел Личка был уволен со своего поста после кубкового поражения от «Спартака». Пока что же исполнять обязанности наставника будет Ролан Гусев.

Если «Динамо» выиграет все оставшиеся матчи, то еще может залезть в тройку сильнейших, но сделать это будет сложно, ведь нужно рассчитывать на осечки конкурентов. В целом, сезон для команды выдался не очень успешным.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» не проигрывают на протяжении 5 матчей

«Динамо» проиграло только 1 из последних 5 матчей

в последней очной игре «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счетом 6:3

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа «Крыльев Советов» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Динамо» нужна победа и команда с новым тренером на неком кураже должна ее добыть.

Ставка: победа «Динамо» за 2.20.

Прогноз: команды в последнее время показывают результативный футбол, поэтому должно быть много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.