2-й таймФакел — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Факел» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция Игроки «Реала» празднуют гол«Реал Мадрид» — «Сельта». Онлайн, прямая трансляция Ламин Ямаль и Ханси ФликКаталонская гегемония. «Барселона» на пути к треблу из треблов
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Динамо» 3 очка в Самаре?

    Крылья Советов — Динамо: 2.20 — прогноз ставки на РПЛ

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ярослав Гладышев — нападающий «Динамо»
    5 мая в 27-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Динамо». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Мая 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 18:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: команда из Самары является середняком текущего сезона и уже ни за что не борется.

    В настоящий момент «крылышки» имеют в своем активе 30 очков и располагаются на десятом месте в в таблице РПЛ.

    Крылья Советов — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Самарцы за 26 матчей смогли 32 раза поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «сине-белые» смогли переиграть «Оренбург» (2:0) и сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

    До этого же самарский коллектив выиграл у «Химок» (3:1) и поделил очки в «Рубином» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же у «Крыльев Советов» была победа над «Локомотивом» (5:1) и поражение от «Динамо» Мх (0:4).

    Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов.

    Состояние команды: удачные результаты в последних матчах помогли подопечным Игоря Осинькина отдалиться от зоны вылета и теперь команде не грозят даже стыковые встречи, потому что отрыв составляет целых 7 очков.

    В прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали на девятой строчке. В этом сезоне будет примерно та же позиция. Стабильность!

    «Динамо»

    Турнирное положение: московский коллектив еще имеет шансы попасть в призовую тройку, но сделать это будет крайне сложно.

    Сейчас в активе «бело-голубых» всего 47 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице.

  • Открытая вакансия. Кто поведет московское «Динамо» к титулам?
  • Легенды «Спартака», победители европейских чемпионатов, наставник главного конкурента
  • 02/05/2025

    • В 26 матчах текущего сезона москвичи смогли забить 54 мяча, а в свои ворота пропустили 30 мячей.

    Последние матчи: среди недели «динамики» покинули розыгрыш Кубка России, уступив «Спартаку» (1:2).

    До этого же команда из Москвы сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и победила «Рубин» (3:1).

    До этого же столичный коллектив поделил очки с «Пари НН» (1:1) и уступил ЦСКА (1:3).

    Не сыграют: в лазарете динамовцев находятся Константин Тюкавин и Артур Гомес, а дисквалифицирован Даниил Фомин.

    Состояние команды: команда из столицы России была главным ньюсмейкером недели. Это связано со сменой тренера в «Динамо». Чех Марцел Личка был уволен со своего поста после кубкового поражения от «Спартака». Пока что же исполнять обязанности наставника будет Ролан Гусев.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Если «Динамо» выиграет все оставшиеся матчи, то еще может залезть в тройку сильнейших, но сделать это будет сложно, ведь нужно рассчитывать на осечки конкурентов. В целом, сезон для команды выдался не очень успешным.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» не проигрывают на протяжении 5 матчей

    • «Динамо» проиграло только 1 из последних 5 матчей

    • в последней очной игре «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счетом 6:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа «Крыльев Советов» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: «Динамо» нужна победа и команда с новым тренером на неком кураже должна ее добыть.

    Ставка: победа «Динамо» за 2.20.

    Прогноз: команды в последнее время показывают результативный футбол, поэтому должно быть много голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крылья Советов — Динамо?

    Матч Крылья Советов — Динамо состоится 05 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Крылья Советов — Динамо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Динамо.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крылья Советов — Динамо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Динамо» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов — Динамо?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крылья Советов — Динамо?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа «Крыльев Советов» — в 3.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Юван — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нант — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аугсбург — Хольштайн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брест — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крылья Советов — Динамо: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 05.05.202518:30. Возьмет ли «Динамо» 3 очка в Самаре?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры