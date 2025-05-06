Торонто — Флорида. Ставка (к. 1.81) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 6 мая 2025 года

В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скоушабэнк-арене» 6 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Путь к плей-офф: Коллектив из канадской провинции Онтарио завершил регулярный чемпионат на 1-м месте в таблице Атлантического дивизиона, заработав 108 очков, с которыми обошел основных преследователей на 6+ баллов.

Последние матчи: В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» встретился с «Оттавой» — принципиальным соперником, над которым в роли фаворита одержал три победы кряду.

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Однако закончить серию в короткий срок команде Крэйга Беруби не удалось: в двух следующих матчах «Мэйпл Лифс» проиграли — 3:4 ОТ; 0:4. Решить исход дерби Онтарио «Торонто» сумел в шестом матче, прошедшем на льду «сенаторов» — 4:2.

Не сыграют: Митч Марнер.

Состояние команды: После уверенного начала серии с «Оттавой» и ощущения полного контроля ситуации «Торонто» оказался в шатком психологическом положении на фоне двух неудач.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Казавшееся устойчивым преимущество довольно быстро растворилось и спровоцировало риск потери инициативы. Тем не менее команда Крэйга Беруби сумела собраться и исключила возможность сенсации.

Игровая модель «Торонто» по-прежнему располагает необходимыми ресурсами для высокой атакующей динамики, однако временами «Лифс» допускают ненужную спешку, которая приводит к потере концентрации.

«Флорида»

Путь к плей-офф: В активе команды из Санрайза оказались 98 очков по итогам 68 матчей регулярки. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «пантеры» разместились на 3-м месте, опередив на 1 пункт «Оттаву».

Последние матчи: Свою кубковую дистанцию «Флорида» также начала с противостояния с заклятым соперником — «Тампой-Бэй», которую сумела обыграть дважды кряду на гостевой площадке — 6:2; 2:0.

В третьем матче команда Пола Мориса допустила серьезную осечку при родных трибунах — 1:5, но следом добилась очередного успеха — 4:2. Точку в дерби «пантеры» поставили на «Амали Арене» несколько дней назад — 6:3.

Не сыграют: В составе «Флориды» нет потерь.

Состояние команды: «Флорида» довольно уверенно справилась с принципиальным соперником, продемонстрировав высокую самоотдачу и игровую зрелость, которая была сформирована годом ранее.

Подавляющее большинство матчей против «Тампы-Бэй» коллектив Пола Мориса сопровождал явным превосходством в отношении оборонительных качеств, дисциплины и хладнокровия.

Внутренняя устойчивость «Флориды» дополняется хорошим взаимодействием между линиями, за счет которого «пантеры» быстро доставляют шайбу вперед и грамотно распоряжаются своими моментами.

Статистика для ставок

«Флорида» не проигрывает в гостях на протяжении 3-х матчей

Ни в одном очном матче из 3-х последних не было забито больше 5 голов

В 4-х очных встречах из 5 последних победу одержала «Флорида»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.08, а победа «Флориды» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: В серии с «Тампой-Бэй» команда Пола Мориса была хороша по всем основным составляющим, в то время как последние матчи «Торонто» показали, что против него можно играть с позиции силы и действовать первым номером.

Ставка: «Флорида» победит в матче за 1.81.

Прогноз: Под активным натиском оборона «Торонто» может дать сбой и допустить несколько результативных ошибок, чем, безусловно, постараются воспользоваться первоклассные форварды «Флориды».

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.17.