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    «Флорида» начнет раунд с победы

    Торонто — Флорида. Ставка (к. 1.81) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 6 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Флорида»
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    Брэд Маршан
    В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скоушабэнк-арене» 6 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 06 Мая 2025 года

    Торонто

  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 03:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
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    «Торонто»

    Путь к плей-офф: Коллектив из канадской провинции Онтарио завершил регулярный чемпионат на 1-м месте в таблице Атлантического дивизиона, заработав 108 очков, с которыми обошел основных преследователей на 6+ баллов.

    Последние матчи: В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» встретился с «Оттавой» — принципиальным соперником, над которым в роли фаворита одержал три победы кряду.

    Торонто — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    Однако закончить серию в короткий срок команде Крэйга Беруби не удалось: в двух следующих матчах «Мэйпл Лифс» проиграли — 3:4 ОТ; 0:4. Решить исход дерби Онтарио «Торонто» сумел в шестом матче, прошедшем на льду «сенаторов» — 4:2.

    Не сыграют: Митч Марнер.

    Состояние команды: После уверенного начала серии с «Оттавой» и ощущения полного контроля ситуации «Торонто» оказался в шатком психологическом положении на фоне двух неудач.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Казавшееся устойчивым преимущество довольно быстро растворилось и спровоцировало риск потери инициативы. Тем не менее команда Крэйга Беруби сумела собраться и исключила возможность сенсации.

    Игровая модель «Торонто» по-прежнему располагает необходимыми ресурсами для высокой атакующей динамики, однако временами «Лифс» допускают ненужную спешку, которая приводит к потере концентрации.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В активе команды из Санрайза оказались 98 очков по итогам 68 матчей регулярки. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «пантеры» разместились на 3-м месте, опередив на 1 пункт «Оттаву».

    Последние матчи: Свою кубковую дистанцию «Флорида» также начала с противостояния с заклятым соперником — «Тампой-Бэй», которую сумела обыграть дважды кряду на гостевой площадке — 6:2; 2:0.

    В третьем матче команда Пола Мориса допустила серьезную осечку при родных трибунах — 1:5, но следом добилась очередного успеха — 4:2. Точку в дерби «пантеры» поставили на «Амали Арене» несколько дней назад — 6:3.

    Не сыграют: В составе «Флориды» нет потерь.

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    • Состояние команды: «Флорида» довольно уверенно справилась с принципиальным соперником, продемонстрировав высокую самоотдачу и игровую зрелость, которая была сформирована годом ранее.

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    Подавляющее большинство матчей против «Тампы-Бэй» коллектив Пола Мориса сопровождал явным превосходством в отношении оборонительных качеств, дисциплины и хладнокровия.

    Внутренняя устойчивость «Флориды» дополняется хорошим взаимодействием между линиями, за счет которого «пантеры» быстро доставляют шайбу вперед и грамотно распоряжаются своими моментами.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» не проигрывает в гостях на протяжении 3-х матчей

    • Ни в одном очном матче из 3-х последних не было забито больше 5 голов

    • В 4-х очных встречах из 5 последних победу одержала «Флорида»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.08, а победа «Флориды» — в 2.36.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

    Прогноз: В серии с «Тампой-Бэй» команда Пола Мориса была хороша по всем основным составляющим, в то время как последние матчи «Торонто» показали, что против него можно играть с позиции силы и действовать первым номером.

    Ставка: «Флорида» победит в матче за 1.81.

    Прогноз: Под активным натиском оборона «Торонто» может дать сбой и допустить несколько результативных ошибок, чем, безусловно, постараются воспользоваться первоклассные форварды «Флориды».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торонто — Флорида?

    Матч Торонто — Флорида состоится 06 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Торонто — Флорида?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Флорида» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торонто — Флорида?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Флорида» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торонто — Флорида?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торонто — Флорида?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.08, а победа «Флориды» — в 2.36.

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    Торонто — Флорида: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 06.05.202503:00. «Флорида» начнет раунд с победы
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