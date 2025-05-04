ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Ханси ФликКаталонская гегемония. «Барселона» на пути к треблу из треблов
    Все новости спорта

    «Даллас» победил «Колорадо» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли

    «Даллас» — «Колорадо»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Даллас Старз Колорадо Эвеланш
    «Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду победил «Колорадо» со счетом 4:2.

    «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Даллас»

    В составе «Старз» хет-триком отметился Микко Рантанен, еще один гол забил Уайтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу.

    У «Эвеланш» отличились Джош Мэнсон и Нэйтан Маккиннон, у Валерия Ничушкина голевая передача. «Даллас» до 47-й минуты уступал со счетом 0:2.

    НХЛ. Плей-офф
    «Даллас» — «Колорадо» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)
    Голы: Мэнсон — 2 (мен., О`Коннор), 29:50 — 0:1. Маккиннон — 7 (Линдгрен, Ничушкин), 40:31 — 0:2. Рантанен — 3 (Бек, Любушкин), 47:49 — 1:2. Рантанен — 4 (бол., Харли, Дюшен), 53:46 — 2:2. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Рантанен), 56:04 — 3:2. Рантанен — 5 (п.в., Сегин, Линделл), 59:57 — 4:2Вратари: Эттингер — Блэквуд (57:54 — 59:57)Штраф: 6 — 8Броски: 19 (4+6+9) — 26 (5+9+12)

    «Даллас» — «Колорадо» — 4:2

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Даллас» выиграл серию со счетом 3-2 и пробился во 2-й раунд плей-офф НХЛ, где сразится с победителем серии «Сент-Луис» — «Виннипег».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у «Спартака» проблемы в Воронеже?
  • «Факел» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Трактор» вновь закончит серию в четвертом матче
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие