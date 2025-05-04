«Даллас» победил «Колорадо» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли

в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду победилсо счетом 4:2.

В составе «Старз» хет-триком отметился Микко Рантанен, еще один гол забил Уайтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу.

У «Эвеланш» отличились Джош Мэнсон и Нэйтан Маккиннон, у Валерия Ничушкина голевая передача. «Даллас» до 47-й минуты уступал со счетом 0:2.

НХЛ. Плей-офф «Даллас» — «Колорадо» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) Голы: Мэнсон — 2 (мен., О`Коннор), 29:50 — 0:1. Маккиннон — 7 (Линдгрен, Ничушкин), 40:31 — 0:2. Рантанен — 3 (Бек, Любушкин), 47:49 — 1:2. Рантанен — 4 (бол., Харли, Дюшен), 53:46 — 2:2. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Рантанен), 56:04 — 3:2. Рантанен — 5 (п.в., Сегин, Линделл), 59:57 — 4:2Вратари: Эттингер — Блэквуд (57:54 — 59:57)Штраф: 6 — 8Броски: 19 (4+6+9) — 26 (5+9+12)

«Даллас» — «Колорадо» — 4:2

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Даллас» выиграл серию со счетом 3-2 и пробился во 2-й раунд плей-офф НХЛ, где сразится с победителем серии «Сент-Луис» — «Виннипег».