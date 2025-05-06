Жувентуде — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 6 мая 2025 года

Жувентуде
Атлетико Минейро
«Жувентуде»
Турнирное положение: «Попугаи» начали чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Жувентуде» в 6 стартовых матчах добыл 7 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Интернасьоналю» (1:3).
До того команда расписала мировую с «Мирасолом» (2:2). А вот поединок с «Фламенго» завершился полнейшим провалом (0:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Жувентуде» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: Сиприано — травмирован.
Состояние команды: «Попугаи» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Матчи с «Атлетико Минейро» для команды складываются исторически неудачно. «Жувентуде» в 5 последних очных поединках победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться улучшить свое турнирное положение. Команда явно будет активно атаковать.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Петушки» выдали скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико Минейро» в 6 матчах чемпионата набрал всего 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Петушки» не сумели переиграть «Малингу» (2:2).
До того команда подписала мировую с «Мирасолом» (2:2). А вот чуть ранее она не смогла одолеть еще и «Каракас» (1:1).
При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Габриэль Менино, Гильерме Арана, Жуниор Сантос — травмированы. Халк — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Атлетико Минейро» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 6 мячей в 6 матчах.
При этом «Атлетико Минейро» не проигрывает уже 4 матча кряду. А вот в трех своих последних поединках команда сыграла вничью.
А вот «попугаев» команда не может одолеть уже два с половиной года. Да и кадровых проблем у «петушков» громадье.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Атлетико Минейро» явно находится не на своем месте в таблице.
Статистика для ставок
- «Атлетико Минейро» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- «Жувентуде» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч
- Обе команды забивают в среднем гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: «Атлетико Минейро» традиционно успешно противостоит «попугаям», и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют сложности в плане надежности тылов, да и «петушки» явно поднатореют во всех игровых компонентах.
Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10