Жувентуде — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 6 мая 2025 года

6 мая в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Попугаи» начали чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Жувентуде» в 6 стартовых матчах добыл 7 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Интернасьоналю» (1:3).

До того команда расписала мировую с «Мирасолом» (2:2). А вот поединок с «Фламенго» завершился полнейшим провалом (0:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Жувентуде» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: Сиприано — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Попугаи» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Матчи с «Атлетико Минейро» для команды складываются исторически неудачно. «Жувентуде» в 5 последних очных поединках победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться улучшить свое турнирное положение. Команда явно будет активно атаковать.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Петушки» выдали скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико Минейро» в 6 матчах чемпионата набрал всего 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Петушки» не сумели переиграть «Малингу» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Мирасолом» (2:2). А вот чуть ранее она не смогла одолеть еще и «Каракас» (1:1).

При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Габриэль Менино, Гильерме Арана, Жуниор Сантос — травмированы. Халк — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Атлетико Минейро» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 6 мячей в 6 матчах.

При этом «Атлетико Минейро» не проигрывает уже 4 матча кряду. А вот в трех своих последних поединках команда сыграла вничью.

А вот «попугаев» команда не может одолеть уже два с половиной года. Да и кадровых проблем у «петушков» громадье.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Атлетико Минейро» явно находится не на своем месте в таблице.

Статистика для ставок

«Атлетико Минейро» не проигрывал в 4 своих последних поединках

«Жувентуде» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч

Обе команды забивают в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Атлетико Минейро» традиционно успешно противостоит «попугаям», и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют сложности в плане надежности тылов, да и «петушки» явно поднатореют во всех игровых компонентах.

Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10