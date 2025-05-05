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    «Локомотив» закончит серию на домашнем льду

    Локомотив — Салават Юлаев: 1.97 — ставка на исход в полуфинале Кубка Гагарина

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Салават Юлаев»
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    «Локомотив» ведет в серии 3:1
    В пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 5 мая. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Мая 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: В 68 играх регулярного чемпионата ярославцы набрали 102 очка, благодаря которым стали обладателями Кубка Континента, на 6 турнирных пунктов опередив «Трактор».

    Последние матчи: В рамках четвертьфинальной серии «Локомотив» стал заложником затяжного противостояния с «Авангардом», добившись победы во втором овертайме седьмой игры, прошедшей на «Арене-2000» — 3:2 ОТ.

    Локомотив — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

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    После тяжелой борьбы с омичами команда Игоря Никитина допустила провал в стартовой игре с «Салаватом Юлаевым» в полуфинале — 1:3. Тем не менее следом «Локомотив» выдал очередной поток побед — 2:1; 4:2, 3:0.

    Не сыграют: Степан Никулин, Рихард Паник.

    Состояние команды: Три подряд победы после поражения на старте свидетельствуют о высоком уровне подготовки и психологической устойчивости «Локомотива» в рамках долгосрочной стратегии.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    За счет превосходной физики и взаимодействия по всему периметру площадки команда Игоря Никитина практически не оставляет шансов соперникам, действуя на высшем уровне в понимании системности.

    Особенно хорош «Локомотив» в позиционной игре в собственной зоне, где нередко ему удается доставлять массу трудностей атакующим бригадам оппонентов, замыслы которых легко читают опытные защитники.

    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: Уфимская команда завершила общий этап сезона на 2-й строчке в таблице Восточной конференции. В 68 матчах «зеленым» удалось набрать 93 очка, отстав на 3 турнирных пункта от 1-го «Трактора».

    Последние матчи: В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» довел обе свои серии до седьмых матчей, а четвертьфинальный раунд против «Спартака» подразумевал уверенное возвращение в игру после 1:3 в начале этого противостояния.

    После домашней победы над «красно-белыми» — 3:2, команда Виктора Козлова забрала первый полуфинальный матч на льду «Локомотива» — 3:1, однако три другие встречи в контексте результата уфимцы провалили — 1:3; 2:4; 0:3.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

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    • Состояние команды: По итогам четырех матчей полуфинала «Салават Юлаев» оказался в сложном положении. Последняя неудача подчеркнула проблемы, которые имели актуальность и ранее.

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    «Сухое» поражение при родных трибунах указывает на трудности с реализацией и вариативностью атакующих решений, что не в последнюю очередь объясняется формой ведущих игроков нападения.

    Нестабильность в оборонительных сочетаниях — еще один аспект, который довел до текущей ситуации. В своей зоне «Салават Юлаев» часто теряет концентрацию и не справляется с выпадами соперников.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» потерпел 6 поражений в 8 гостевых матчах в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина

    • Только в одной личной встрече в рамках текущей серии был пробит тотал больше 4.5

    • В 4-х предыдущих домашних встречах «Локомотив» не забивал больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.87, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.73.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.

    Прогноз: В предыдущих матчах «Локомотив» воплотил свое системное превосходство в преимущество по количеству побед. В текущей форме «Салават Юлаев» едва ли остановит ярославцев на их территории.

    Ставка: «Локомотив» победит за 1.97.

    Прогноз: Оборонительная устойчивость «Локомотива» позволила команде добиться сравнительного спокойствия на своем пятаке и избежать большого количества пропущенных шайб. Аналогичную игровую модель хозяева будут пытаться реализовать и в пятой встрече.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Салават Юлаев?

    Матч Локомотив — Салават Юлаев состоится 05 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Локомотив» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Салават Юлаев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Локомотив» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Салават Юлаев?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Салават Юлаев?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.87, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.73.

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    Локомотив — Салават Юлаев: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 05.05.202519:30. «Локомотив» закончит серию на домашнем льду
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