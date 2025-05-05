Локомотив — Салават Юлаев: 1.97 — ставка на исход в полуфинале Кубка Гагарина

В пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 5 мая. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В 68 играх регулярного чемпионата ярославцы набрали 102 очка, благодаря которым стали обладателями Кубка Континента, на 6 турнирных пунктов опередив «Трактор».

Последние матчи: В рамках четвертьфинальной серии «Локомотив» стал заложником затяжного противостояния с «Авангардом», добившись победы во втором овертайме седьмой игры, прошедшей на «Арене-2000» — 3:2 ОТ.

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После тяжелой борьбы с омичами команда Игоря Никитина допустила провал в стартовой игре с «Салаватом Юлаевым» в полуфинале — 1:3. Тем не менее следом «Локомотив» выдал очередной поток побед — 2:1; 4:2, 3:0.

Не сыграют: Степан Никулин, Рихард Паник.

Состояние команды: Три подряд победы после поражения на старте свидетельствуют о высоком уровне подготовки и психологической устойчивости «Локомотива» в рамках долгосрочной стратегии.

Прогнозы и ставки на КХЛ

За счет превосходной физики и взаимодействия по всему периметру площадки команда Игоря Никитина практически не оставляет шансов соперникам, действуя на высшем уровне в понимании системности.

Особенно хорош «Локомотив» в позиционной игре в собственной зоне, где нередко ему удается доставлять массу трудностей атакующим бригадам оппонентов, замыслы которых легко читают опытные защитники.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: Уфимская команда завершила общий этап сезона на 2-й строчке в таблице Восточной конференции. В 68 матчах «зеленым» удалось набрать 93 очка, отстав на 3 турнирных пункта от 1-го «Трактора».

Последние матчи: В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» довел обе свои серии до седьмых матчей, а четвертьфинальный раунд против «Спартака» подразумевал уверенное возвращение в игру после 1:3 в начале этого противостояния.

После домашней победы над «красно-белыми» — 3:2, команда Виктора Козлова забрала первый полуфинальный матч на льду «Локомотива» — 3:1, однако три другие встречи в контексте результата уфимцы провалили — 1:3; 2:4; 0:3.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: По итогам четырех матчей полуфинала «Салават Юлаев» оказался в сложном положении. Последняя неудача подчеркнула проблемы, которые имели актуальность и ранее.

«Сухое» поражение при родных трибунах указывает на трудности с реализацией и вариативностью атакующих решений, что не в последнюю очередь объясняется формой ведущих игроков нападения.

Нестабильность в оборонительных сочетаниях — еще один аспект, который довел до текущей ситуации. В своей зоне «Салават Юлаев» часто теряет концентрацию и не справляется с выпадами соперников.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» потерпел 6 поражений в 8 гостевых матчах в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина

Только в одной личной встрече в рамках текущей серии был пробит тотал больше 4.5

В 4-х предыдущих домашних встречах «Локомотив» не забивал больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.87, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.73.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.

Прогноз: В предыдущих матчах «Локомотив» воплотил свое системное превосходство в преимущество по количеству побед. В текущей форме «Салават Юлаев» едва ли остановит ярославцев на их территории.

Ставка: «Локомотив» победит за 1.97.

Прогноз: Оборонительная устойчивость «Локомотива» позволила команде добиться сравнительного спокойствия на своем пятаке и избежать большого количества пропущенных шайб. Аналогичную игровую модель хозяева будут пытаться реализовать и в пятой встрече.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.85.