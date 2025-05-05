Дженоа — Милан: ставка за 2.35 и прогноз на матч Серии А

Дженоа
Милан
«Дженоа»
Турнирное положение: команда из Генуи является середняком Серии А и уже ни за что не борется.
В настоящий момент на счету «красно-синих» 39 зачетных баллов и 13-е место в турнирной таблице. За 34 проведенных матча генуэзцы смогли забить 29 мячей, а пропустили 41.
Дженоа — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлых турах «грифоны» уступили «Комо» (0:1) и «Лацио» (0:2).
До этого генуэзский коллектив смог сыграть вничью с «Вероной» (0:0) и выиграть у «Удинезе» (1:0).
Перед этим «Дженоа» проиграл «Ювентусу» (0:1), но переиграл «Лечче» (2:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Жан Онана, Фабио Миретти, Руслан Малиновский, Алан Маттурро, Уго Куенка и Калеб Экубан.
Состояние команды: этот сезон подопечные Патрика Виейра провели нестабильно, чередуя победы с поражениями, но сейчас «Дженоа» уже далеко от зоны, поэтому может спокойно доигрывать сезон.
В прошлом сезоне «Дженоа» финишировал на 11-м месте, поэтому сейчас можно разве что постараться улучшить этот показатель.
«Милан»
Турнирное положение: команда из одноименного города откровенно проваливает этот сезон Серии А.
Сейчас в активе «красно-черных» всего 54 зачетных балла и девятая строчка в турнирной таблице.
Миланцы смогли забить за 34 матча 53 мяча, но и в свои пропустили целых 38 мячей.
Последние матчи: в прошлых турах «россонери» выиграли у «Венеции» (2:0), но проиграли «Аталанте» (0:1).
До этого же миланский коллектив разгромил «Удинезе» (4:0), но сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).
Также «дьяволы» смогли выйти в финал Кубка Италии, переиграв в полуфинале «Интер» (1:1, 3:0).
Не сыграют: травмирован в миланском коллективе только Эмерсон Роял.
Состояние команды: подопечные Сержиу Консейсау могут спасти сезон разве что победой в Кубке Италии, которая позволит «Милану» пробиться в еврокубки.
В чемпионате Италии «Милан» даже от шестого места отстает уже на шесть баллов, что делает практически невозможными шансы команды на попадание в еврокубки через Серию А. После второй позиции в прошлом сезоне это можно считать провалом.
Статистика для ставок
- «Дженоа» не может победить на протяжении 3 матчей
- «Милан» выиграл 3 из последних 4 матчей
- в последней очной игре «Милан» и «Дженоа» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа «Дженоа» — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.
- 2.50Факел — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.25Реал Мадрид — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.08Зенит — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Милан» сейчас набрал приличную форму и он сильнее соперника, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Милана» с форой-1 за 2.35.
Прогноз: не сказать, что команды слишком результативные, поэтому вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.