Дженоа — Милан: ставка за 2.35 и прогноз на матч Серии А

5 мая в 35-м туре чемпионате Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Милан». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: команда из Генуи является середняком Серии А и уже ни за что не борется.

В настоящий момент на счету «красно-синих» 39 зачетных баллов и 13-е место в турнирной таблице. За 34 проведенных матча генуэзцы смогли забить 29 мячей, а пропустили 41.

Последние матчи: в прошлых турах «грифоны» уступили «Комо» (0:1) и «Лацио» (0:2).

До этого генуэзский коллектив смог сыграть вничью с «Вероной» (0:0) и выиграть у «Удинезе» (1:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Перед этим «Дженоа» проиграл «Ювентусу» (0:1), но переиграл «Лечче» (2:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Жан Онана, Фабио Миретти, Руслан Малиновский, Алан Маттурро, Уго Куенка и Калеб Экубан.

Состояние команды: этот сезон подопечные Патрика Виейра провели нестабильно, чередуя победы с поражениями, но сейчас «Дженоа» уже далеко от зоны, поэтому может спокойно доигрывать сезон.

В прошлом сезоне «Дженоа» финишировал на 11-м месте, поэтому сейчас можно разве что постараться улучшить этот показатель.

«Милан»

Турнирное положение: команда из одноименного города откровенно проваливает этот сезон Серии А.

Сейчас в активе «красно-черных» всего 54 зачетных балла и девятая строчка в турнирной таблице.

Миланцы смогли забить за 34 матча 53 мяча, но и в свои пропустили целых 38 мячей.

Последние матчи: в прошлых турах «россонери» выиграли у «Венеции» (2:0), но проиграли «Аталанте» (0:1).

До этого же миланский коллектив разгромил «Удинезе» (4:0), но сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).

Также «дьяволы» смогли выйти в финал Кубка Италии, переиграв в полуфинале «Интер» (1:1, 3:0).

Не сыграют: травмирован в миланском коллективе только Эмерсон Роял.

Состояние команды: подопечные Сержиу Консейсау могут спасти сезон разве что победой в Кубке Италии, которая позволит «Милану» пробиться в еврокубки.

В чемпионате Италии «Милан» даже от шестого места отстает уже на шесть баллов, что делает практически невозможными шансы команды на попадание в еврокубки через Серию А. После второй позиции в прошлом сезоне это можно считать провалом.

Статистика для ставок

«Дженоа» не может победить на протяжении 3 матчей

«Милан» выиграл 3 из последних 4 матчей

в последней очной игре «Милан» и «Дженоа» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа «Дженоа» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.

Прогноз: «Милан» сейчас набрал приличную форму и он сильнее соперника, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Милана» с форой-1 за 2.35.

Прогноз: не сказать, что команды слишком результативные, поэтому вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.