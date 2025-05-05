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    Сможет ли «Милан» выиграть у «Дженоа»?

    Дженоа — Милан: ставка за 2.35 и прогноз на матч Серии А

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    Кристиан Пулишич — игрок «Милана»
    5 мая в 35-м туре чемпионате Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Милан». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Мая 2025 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 21:45 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: команда из Генуи является середняком Серии А и уже ни за что не борется.

    В настоящий момент на счету «красно-синих» 39 зачетных баллов и 13-е место в турнирной таблице. За 34 проведенных матча генуэзцы смогли забить 29 мячей, а пропустили 41.

    Дженоа — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых турах «грифоны» уступили «Комо» (0:1) и «Лацио» (0:2).

    До этого генуэзский коллектив смог сыграть вничью с «Вероной» (0:0) и выиграть у «Удинезе» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Перед этим «Дженоа» проиграл «Ювентусу» (0:1), но переиграл «Лечче» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Жан Онана, Фабио Миретти, Руслан Малиновский, Алан Маттурро, Уго Куенка и Калеб Экубан.

    Состояние команды: этот сезон подопечные Патрика Виейра провели нестабильно, чередуя победы с поражениями, но сейчас «Дженоа» уже далеко от зоны, поэтому может спокойно доигрывать сезон.

    В прошлом сезоне «Дженоа» финишировал на 11-м месте, поэтому сейчас можно разве что постараться улучшить этот показатель.

    «Милан»

    Турнирное положение: команда из одноименного города откровенно проваливает этот сезон Серии А.

    Сейчас в активе «красно-черных» всего 54 зачетных балла и девятая строчка в турнирной таблице.

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    • Миланцы смогли забить за 34 матча 53 мяча, но и в свои пропустили целых 38 мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах «россонери» выиграли у «Венеции» (2:0), но проиграли «Аталанте» (0:1).

    До этого же миланский коллектив разгромил «Удинезе» (4:0), но сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).

    Также «дьяволы» смогли выйти в финал Кубка Италии, переиграв в полуфинале «Интер» (1:1, 3:0).

    Не сыграют: травмирован в миланском коллективе только Эмерсон Роял.

    Состояние команды: подопечные Сержиу Консейсау могут спасти сезон разве что победой в Кубке Италии, которая позволит «Милану» пробиться в еврокубки.

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    В чемпионате Италии «Милан» даже от шестого места отстает уже на шесть баллов, что делает практически невозможными шансы команды на попадание в еврокубки через Серию А. После второй позиции в прошлом сезоне это можно считать провалом.

    Статистика для ставок

    • «Дженоа» не может победить на протяжении 3 матчей

    • «Милан» выиграл 3 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре «Милан» и «Дженоа» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа «Дженоа» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.

    Прогноз: «Милан» сейчас набрал приличную форму и он сильнее соперника, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Милана» с форой-1 за 2.35.

    Прогноз: не сказать, что команды слишком результативные, поэтому вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дженоа — Милан?

    Матч Дженоа — Милан состоится 05 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дженоа — Милан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Милана с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дженоа — Милан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Милана с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дженоа — Милан?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дженоа — Милан?

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа «Дженоа» — в 4.60.

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    Дженоа — Милан: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 05.05.202521:45. Сможет ли «Милан» выиграть у «Дженоа»?
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