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    Роналду могут наказать за нарушение коронавирусного протокола

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    Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду могут быть применены санкции за нарушение коронавирусного протокола.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Роналду в начале октября сдал положительный тест на коронавирус. В тот момент пятикратный обладатель Золотого мяча находился в расположении сборной Португалии. Несмотря на это, Роналду вернулся в Турин, где и проходит самоизоляцию.

    Спадафора напомнил, что Роналду не имел права покидать Турин перед матчами сборным, поскольку «Ювентус» вынужден был уйти на карантин. В клубе было выявлено несколько случаев заболевания COVID-19.

  • Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19
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    • «Роналду нарушил коронавирусный протокол, покинув Турин.

    Могу только сказать сейчас, что идет расследование, проводится сбор доказательств», — приводит слова министра спорта Италии RAI.

    Напомним, в минувшие выходные Роналду в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус. Скорее всего, португалец пропустит матч «Ювентуса» против «Барселоны». 0

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