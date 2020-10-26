Роналду могут наказать за нарушение коронавирусного протокола

Министр спорта Италиизаявил, что к нападающему «Ювентуса»могут быть применены санкции за нарушение коронавирусного протокола.

Роналду в начале октября сдал положительный тест на коронавирус. В тот момент пятикратный обладатель Золотого мяча находился в расположении сборной Португалии. Несмотря на это, Роналду вернулся в Турин, где и проходит самоизоляцию.

Спадафора напомнил, что Роналду не имел права покидать Турин перед матчами сборным, поскольку «Ювентус» вынужден был уйти на карантин. В клубе было выявлено несколько случаев заболевания COVID-19.

«Роналду нарушил коронавирусный протокол, покинув Турин.

Могу только сказать сейчас, что идет расследование, проводится сбор доказательств», — приводит слова министра спорта Италии RAI.

Напомним, в минувшие выходные Роналду в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус. Скорее всего, португалец пропустит матч «Ювентуса» против «Барселоны». 0