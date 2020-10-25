ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан выиграл тактическую дуэль у Кумана
  • 16:03
    • «Урал» и «Тамбов» сыграли вничью
  • 15:47
    • «Ростов» — «Химки»: известны стартовые составы
  • 14:32
    • В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о судействе матча со «Спартаком»
  • 14:01
    • Гендиректор «Краснодара»: «Красиво» сделали Безбородов и Левников
  • 13:46
    • УЕФА назначил арбитров на матч «Бавария» — «Локомотив»
    Все новости спорта

    Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Италии Серия A Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прошел сегодня. 25 октября, тестирование на коронавирус.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Результат теста вновь оказался положительным, информирует портал Tuttosport. Отмечается, что 35-летний форвард чувствует себя хорошо и тренируется самостоятельно.

    Однако шансы на его участие в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» стремительно падают. Он должен сдать отрицательный тест за сутки до игры, которая пройдет 28 октября.

    Напомним, что коронавирус у Роналду был обнаружен 13 октября в расположении сборной Португалии. Футболист вернулся в Турин и отправился на карантин. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Лестер» могут не удержать ворота сухими
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Приблизится ли «Юве» к лидерам?
  • «Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • На «Молинью» «Вулвз» справятся с «Ньюкаслом»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1633
  • Суперэкспресс на выходные 24-25 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хетафе — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры