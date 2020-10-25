Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19

Нападающийпрошел сегодня. 25 октября, тестирование на коронавирус.

Результат теста вновь оказался положительным, информирует портал Tuttosport. Отмечается, что 35-летний форвард чувствует себя хорошо и тренируется самостоятельно.

Однако шансы на его участие в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» стремительно падают. Он должен сдать отрицательный тест за сутки до игры, которая пройдет 28 октября.

Напомним, что коронавирус у Роналду был обнаружен 13 октября в расположении сборной Португалии. Футболист вернулся в Турин и отправился на карантин. 0