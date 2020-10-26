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    Погба намерен завершить карьеру в сборной Франции на религиозной почве

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба остался недоволен словами президента Франции Эмманюэля Макрона и принял решение завершить карьеру в национальной команде, утверждает The Sun.

    Поль Погба
    Поль Погба

    Поводом послужили слова президента страны Эммануэля Макрона, который высказался насчет убийства учителя Самюэля Пети.

    «Единство и твердость — единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма», — заявил Макрон.

    Данные слова Погба посчитал оскорбительными для себя и французских мусульман.

    Напомним, что Самюэль Пети был убит своим учеником после того, как на уроке показал карикатуру на пророка Мухамеда. Ученик Абдулак Анзоров был чеченцем, исповедующим ислам. Полиция застрелила преступника после совершения убийства. 0

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