ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб НурмагомедовАбсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
  • 14:01
    • Гендиректор «Краснодара»: «Красиво» сделали Безбородов и Левников
  • 13:46
    • УЕФА назначил арбитров на матч «Бавария» — «Локомотив»
  • 13:30
    • «Трактор» выиграл у «Амура»
  • 23:54
    • Хабиб досрочно победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в третий раз
  • 00:10
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Урал» и «Тамбов» объявили стартовые составы

    «Урал» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

    Футбол РПЛ Футбол России Урал Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны составы «Урала» и «Тамбова» на матч 12-го тура РПЛ, который пройдет в Екатеринбурге.

    Раздевалка «Урала»
    Раздевалка «Урала»

    «Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Поберезкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Погребняк

    Запасные: Годзюр, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов, Панюков, Караев

    «Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Килин, Костюков, Онугха

    Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов

    Начало встречи — в 14:00 мск.

    Коэффициент на победу «Урала» — 2,13, на ничью — 3,30, а на «Тамбов» — 3,80.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Лестер» могут не удержать ворота сухими
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Химки» дадут бой «Ростову»?
  • «Ростов» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Приблизится ли «Юве» к лидерам?
  • «Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1633
  • Суперэкспресс на выходные 24-25 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хетафе — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры