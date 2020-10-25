«Урал» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 12-го тура РПЛ, который пройдет в Екатеринбурге.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Поберезкин, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Погребняк

Запасные: Годзюр, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов, Панюков, Караев

«Тамбов»: Рыжиков, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Килин, Костюков, Онугха

Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Жалолиддинов

Начало встречи — в 14:00 мск.

Коэффициент на победу «Урала» — 2,13, на ничью — 3,30, а на «Тамбов» — 3,80.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0