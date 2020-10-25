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    «Урал» и «Тамбов» снова сыграют «низовой» поединок?

    «Урал» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч РПЛ 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Тамбов»
    Эрик Бикфалфи
    В поединке 12 тура российской Премьер-лиги «Урал» сыграет против «Тамбова» на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Игра начнется 25 октября в 14:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Октября 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Урал»

    Екатеринбургский клуб продолжает свою безвыигрышную серию. Она достигла отметки в четыре матча подряд. В последних трех играх клуб терпел поражения. В связи с этим, «Урал» занимает 13 место с 10 набранными баллами.

    «Шмели» потерпели уже 5 поражений в этом сезоне за 11 сыгранных туров. Из последних стоит выделить встречи с «Ахматом» (0:2), ЦСКА (0:2) и тульским «Арсеналом» (0:1).

    Если говорить о всех турнирах, то «Урал» серию прервал, победив «Велес» в Кубке России (3:1). Однако в РПЛ дела хозяев идут не очень хорошо.

    Календарь и таблица РПЛ

    Примечательно, что «Урал» во всех пяти случаях проигрывал всухую. Ну и в целом коллектив голами не раскидывается. У него только семь забитых и это второй с конца результат чемпионата.

    «Тамбов»

    «Волки» находятся почти в том же положении, что и соперник. У них 11 очков и 12 место. При этом команда проиграла 6 раз. Сейчас гости идут на 3-матчевой беспроигрышной серии.

    «Тамбов», после поражения от «Спартака» (0:2) в 9 туре, сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) и победил «Ротор» (2:0). Еще одну победу коллектив одержал в матче Кубка России над брянским «Динамо» (2:0).

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    • Клуб выиграл только одну из пяти выездных встреч сезона, проиграв при этом в трех случаях. Также отметим, что лишь 4 из 13 матчей команды в этом сезоне заканчивались с тоталом больше 2.5.

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 2.18 букмекеры выставили победу «Урала». За 3.70 они предлагают победу «Тамбова». Ничья в этом матче даже более вероятна, чем победа гостей — 3.25.

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    Эти коэффициенты явно связаны с тем фактом, что «Урал» выиграл два очных матча подряд, причем с одинаковым счетом 2:1.

    В РПЛ у каждой команды серия из матчей, которые заканчивались с одним или двумя забитыми голами. Прогнозируем тотал меньше 2.5 за 1.63. 0

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    «Урал» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч РПЛ 25 октября 2020 года. Прогноз на «Урал» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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