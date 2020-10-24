«Лацио» — «Болонья»: счет матча 2:1, обзор голов

Римскийодержал победу над(2:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голы забили полузащитник Луис Альберто и нападающий Чиро Иммобиле. За гостей отличился защитник Лоренцо Де Сильвестри.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Болонья 2:1 Голы: 1:0 Луис Альберто (54'), 2:0 Чиро Иммобиле (76'), 2:1 Лоренцо Де Сильвестри (90') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон, Wesley Hoedt, Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 42'), Луис Альберто (Андреас Перейра, 79'), Адам Марушич (Мануэль Лаццари, 42'), Jean-Daniel Akpa-Akpro, Мохамед Фарес, Хоакин Корреа (Ведат Мурики, 63'), Чиро Иммобиле Болонья: Лукаш Скорупски, Аарон Хики (Стефано Денсвил, 89'), Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри, Риккардо Орсолини (Эмануэл Вигнато, 81'), Никола Сансоне (Федерико Сантандер, 81'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Муса Бэрроу, 72'), Родриго Паласио (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 72') Предупреждения: Франческо Ачерби (30'), Такэхиро Томиясу (58'), Wesley Hoedt (60'), Маттиас Сванберг (66'), Jean-Daniel Akpa-Akpro (70')

Команда Симоне Индзаги поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 7 очков. Коллектив Синиши Михайловича с 3 очками располагается на 18-й строчке.

Следующий матч «Лацио» проведет с «Торино» 1 ноября в гостях, «Болонья» на день раньше примет «Кальяри».

Напомним, что римляне являются соперниками «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Они встретятся с петербуржцами 4 ноября на выезде и 24 ноября дома. 0