Стадиону «Зенита» УЕФА компенсировал затраты из-за переноса Евро-2020

«Газпром Арена»
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«Мы получили от УЕФА ожидаемые 20 миллионов рублей компенсации. Единственное, пока не знаем, как будут проводиться матчи. В УЕФА сейчас разрабатывают разные сценарии проведения мероприятий в зависимости от прогнозов по ситуации с коронавирусом.
Того же самого ждут и от каждого города до конца этого года. В феврале все рассмотрят, в начале марта примут решение. Видимо, будут обсуждать количество зрителей, меры безопасности, формат проведения турнира», — сказал Литвинов «Чемпионату».
Напомним, национальная команда России сыграет на Евро-2020 со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. 0