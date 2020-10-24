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    Стадиону «Зенита» УЕФА компенсировал затраты из-за переноса Евро-2020

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    Глава «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что стадион получил от УЕФА компенсацию, которая связана с переносом чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.

    «Газпром Арена»
    «Газпром Арена»

    «Мы получили от УЕФА ожидаемые 20 миллионов рублей компенсации. Единственное, пока не знаем, как будут проводиться матчи. В УЕФА сейчас разрабатывают разные сценарии проведения мероприятий в зависимости от прогнозов по ситуации с коронавирусом.

    Того же самого ждут и от каждого города до конца этого года. В феврале все рассмотрят, в начале марта примут решение. Видимо, будут обсуждать количество зрителей, меры безопасности, формат проведения турнира», — сказал Литвинов «Чемпионату».

    Напомним, национальная команда России сыграет на Евро-2020 со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. 0

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