Стадиону «Зенита» УЕФА компенсировал затраты из-за переноса Евро-2020

Главазаявил, что стадион получил откомпенсацию, которая связана с переносом чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.

«Мы получили от УЕФА ожидаемые 20 миллионов рублей компенсации. Единственное, пока не знаем, как будут проводиться матчи. В УЕФА сейчас разрабатывают разные сценарии проведения мероприятий в зависимости от прогнозов по ситуации с коронавирусом.

Того же самого ждут и от каждого города до конца этого года. В феврале все рассмотрят, в начале марта примут решение. Видимо, будут обсуждать количество зрителей, меры безопасности, формат проведения турнира», — сказал Литвинов «Чемпионату».

Напомним, национальная команда России сыграет на Евро-2020 со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. 0