Представитель «Ахмата» избил судью после матча со «Спартаком»

Главный судья матча молодежных команд между «Ахматом» и «Спартаком»был избит сразу после финального свистка, сообщает официальный сайт РПЛ.

Нападение совершил один из представителей грозненского клуба.

«По окончании матча молодежного первенства "Ахмат" — "Спартак" произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в сообщении.

Позже грозненский клуб принес извинения Богдану Головко, подчеркнув, что на арбитра напал болельщик. 0