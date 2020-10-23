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    Представитель «Ахмата» избил судью после матча со «Спартаком»

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    Главный судья матча молодежных команд между «Ахматом» и «Спартаком» Богдан Головко был избит сразу после финального свистка, сообщает официальный сайт РПЛ.

    «Спартак» — «Ахмат»
    «Спартак» — «Ахмат»

    Нападение совершил один из представителей грозненского клуба.

    «По окончании матча молодежного первенства "Ахмат" — "Спартак" произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в сообщении.

    Позже грозненский клуб принес извинения Богдану Головко, подчеркнув, что на арбитра напал болельщик. 0

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