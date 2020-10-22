Уткин: Черчесов занимает не своё место

Известный блогер Василий Уткин высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове после дебютного гола полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».

Напомним, что Миранчук дебютировал за итальянский клуб в матче Лиги чемпионов с «Митьюлландом», выйдя на 80-й минуте при счете 3:0 и забив спустя 8 минут гол.

«Я называю себя "черчесоскептиком". На мой взгляд, Черчесов занимает не своё место. Это невозможно утвердить тотально, но можно подтвердить конкретным примером.

Российский футбол сегодня очень беден на ярких футболистов. Миранчук, играющий в самой продвинутой команде Европы, у одного из самых продвинутых тренеров, практически никогда не был основным футболистом сборной России.

Фактически он дублёр Головина. Это говорит о неправильной ориентировке работы сборной в принципе.

Когда она не в состоянии использовать всего-навсего двух своих очень ярких игроков, созидательных полузащитников, переходящих в атаку, — это необъяснимо.

Это объясняется только одним: гораздо важнее для сборной России ничего не менять. Играть в футбол, который готовился для чемпионата мира. В схему 8-2 действительно невозможно вписать ни Головина, ни Миранчука.

А вообще, для любого тренера, который ставит максимальные задачи для команды, а не для себя — остаться на посту, пара Головин — Миранчук была бы мечтой.

Именно поэтому мне и кажется очень существенным, что мы так реагируем и рассматриваем как нашу общую удачу и счастье, что российский футболист так уверенно дебютирует в Европе.

Это то, чего не хватает постепенно становящемуся чиновником Черчесову, чтобы быть действительно важнейшим человеком в сборной России, работающим на её развитие», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале. 0