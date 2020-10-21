Дзюба: Мы, россияне, любим плохо начинать, создавать себе проблемы

Нападающий «Зенита»дал комментарий по поводу поражения в матче первого тура Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2).

«В Лиге чемпионов нельзя позволять себе играть активно только 20-25 минут, за это наказывают — так и произошло. До пропущенного мяча мы были скованными, закрепощёнными, а когда соперник забил — включились. Называть поражение незаслуженным не буду — не нам судить, кто что заслужил. Но сама игра была скорее ничейной.

Думаю, такой исход первого матча заставит нас играть активнее в следующих встречах. Сейчас мы включились слишком поздно и только на короткий отрезок — этого не хватило. Но мы, россияне, ведь любим плохо начинать, создавать сами себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел, остаётся только исправляться и набирать в следующих пяти матчах», — выразил свои мысли Дзюба пресс-службе УЕФА. 0