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    Египтянин стал старейшим игроком в истории футбола

    Футбол Между тем
    Египтянин Эззельдин Бахадер попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной профессиональный игрок в истории футбола, сообщает Reuters.

    Египтянин стал старейшим игроком в истории футбола
    Египтянин стал старейшим игроком в истории футбола

    74-летний нападающий обновил свое же достижение. Футболист вышел на поле в матче третьего дивизиона чемпионата страны. Для спортсмена эта игра стала второй подряд. В первой встрече он отличился с 11-метровой отметки.

    После установления рекорда его контракт был расторгнут. «Я надеюсь, что однажды я смогу добиться нового достижения, которое будет еще труднее превзойти другим», — заявил «футбольный дедушка» Бахадер.

    До него самым возрастным профессиональным игроком был 73-летний израильтянин Исаак Хайк. 0

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