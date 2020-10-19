Египтянинпопал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной профессиональный игрок в истории футбола, сообщает Reuters.

Египтянин стал старейшим игроком в истории футбола globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

74-летний нападающий обновил свое же достижение. Футболист вышел на поле в матче третьего дивизиона чемпионата страны. Для спортсмена эта игра стала второй подряд. В первой встрече он отличился с 11-метровой отметки.

После установления рекорда его контракт был расторгнут. «Я надеюсь, что однажды я смогу добиться нового достижения, которое будет еще труднее превзойти другим», — заявил «футбольный дедушка» Бахадер.

До него самым возрастным профессиональным игроком был 73-летний израильтянин Исаак Хайк. 0