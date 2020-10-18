«Ротор» — «Тамбов»: счет 0:2, обзор голов

на выезде обыгралсо счетом 2:0. Это случилось в матче 11 тура российской Премьер-лиги.

Хозяева могли выйти вперед, однако Зурико Давиташвили не реализовал пенальти. Александр Карапетян свой гол забил и вывел «волков» вперед на 57 минуте. Удвоил преимущество гостей Герман Онугха.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Тамбов 0:2 Голы: 0:1 Александр Карапетян (57'), 0:2 German Onugkha (83') Ротор: Josip Condric, Армен Манучарян, Илья Жигулёв (Андрес Понсе, 63'), Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Азат Байрыев, Олег Игоревич Алейник, Сергей Макаров (Евгений Песегов, 77'), Зурико Давиташвили (Бека Микелтадзе, 76'), Камиль Муллин, Flamarion Тамбов: Сергей Рыжиков, Алексей Рыбин (Антон Килин, 46'), Евгений Шляков, Вараздат Ароян, Александр Каплиенко, Сослан Таказов, Гурам Тетрашвили (Александр Карапетян, 46'), Павел Карасев (Виталий Шахов, 90'), Валерий Чуперка, German Onugkha, Михаил Костюков (Владимир Кабахидзе, 77') Предупреждения: Илья Жигулёв (21'), Вараздат Ароян (27'), Сергей Макаров (34'), Валерий Чуперка (62'), German Onugkha (70'), Данил Степанов (90'), Владимир Кабахидзе (90')

«Тамбов» покинул зону вылета после этой победы, опередив «Урал» на один пункт. «Ротор» имеет только 3 очка и замыкает список команд РПЛ. 0