Черчесов: Дзюба и Соболев в стартовом составе — это эксперимент

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему в домашнем матче Лиги наций с Венгрией (0:0) решил одновременно выпустить на поле Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«Решение сыграть в два нападающих было продиктовано ходом матча. Мы владели преимуществом, было много фланговых проходов, верховых передач.

Если команда владеет инициативой, то завершить удачно атаку с двумя нападающими намного легче.

В прошлом матче с Турцией двух нападающих было сложновато выпускать в конце матча, потому что мы не владели инициативой. Сегодняшняя же игра диктовала необходимость выпустить второго нападающего — мы сделали это.

Артем и Саша играли в первый раз вместе — это был определённый эксперимент, хоть и не люблю это слово. Думаю, наше решение было оправданно», — приводит слова Черчесова «Чемпионат». 0