Россия — Венгрия: составы, прогноз, коэффициенты

Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев — Дзюба.
Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Кутепов, Караваев, Черышев, Газинский, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев, Комличенко.
Венгрия: Дибуш, Аттила Салаи, Орбан, Него, Ботка, Кальмар, Газдаг, Шигер, Николич, Адам Салаи, Холендер.
Запасные: Хегедюш, Беше, Фиола, Кечкеш, Ланг, Чери, Надь, Шефер, Варга, Кёньвеш, Сёке.
Календарь и таблица Лиги наций
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной России. Коэффициент на ее победу — 1.61, на успех Венгрии — 6.30, на ничью — 4.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.