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    Шунин, Смольников и Дзюба выйдут в старте сборной России на матч с Венгрией

    Россия — Венгрия: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Венгрии.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев — Дзюба.

    Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Кутепов, Караваев, Черышев, Газинский, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев, Комличенко.

    Венгрия: Дибуш, Аттила Салаи, Орбан, Него, Ботка, Кальмар, Газдаг, Шигер, Николич, Адам Салаи, Холендер.

    Запасные: Хегедюш, Беше, Фиола, Кечкеш, Ланг, Чери, Надь, Шефер, Варга, Кёньвеш, Сёке.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной России. Коэффициент на ее победу — 1.61, на успех Венгрии — 6.30, на ничью — 4.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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