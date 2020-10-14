Россия — Венгрия. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 октября 2020 года

В среду, 14 октября, сборная России на своем поле примет команду Венгрии в рамках Лиги наций. Встреча лиги B группы 3, которая пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Россия — Венгрия.

Сборная России

В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

В стартовом матче нового сезона Лиги Наций сборная России на своем поле обыграла команду Сербии со счетом 3:1 — дубль оформил Артем Дзюба.

Все прогнозы на Лигу наций

Во втором сентябрьском матче российская команда в Будапеште удержала победу над командой Венгрии — ведя со счетом 3:2, подопечные Черчесова завершили матч при счете 3:2.

В октябре сборная России проиграла на своем поле в товарищеском матче команде Швеции со счетом 1:2.

Накануне матча с венграми сборная России на своем поле сыграла вничью с Турцией (1:1). Забив в первом тайме, россияне позволили сопернику отыграться после перерыва.

Сборная Венгрии

В прошлом розыгрыше Лиги наций венгры играли в Лиге С и заняли второе место в своей группе, поднявшись в Лигу В и получив право сыграть в плей-офф квалификации на Евро.

Обычный отборочный турнир Евро национальная сборная Венгрии провалила, финишировав только на четвертом месте в турнирной таблице.

Новый розыгрыш Лиги Наций начался успешно для сборной Венгрии, которая переиграла команду Турции на выезде с минимальным счетом, доминируя по игре.

После сентябрьского поражения от России (2:3) в Лиге наций, сборная Венгрии в октябре на выезде победила Болгарию (3:1) в полуфинале плей-офф квалификации Евро.

Календарь и таблица Лиги наций

В последнем матче сборная Венгрии на выезде победила команду Сербии со счетом 1:0, и с 6 очками занимает второе место в группе B3, всего на балл отставая от России.

Прогноз и ставки

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 3.95, а на победу Венгрии — 5.50.

Сборная Венгрии одержала обе победы в этом розыгрыше Лиги наций в гостях, а единственное поражение — от сборной России — потерпела на своем поле.

В 3 последних официальных выездных матчах венгры одержали 3 победы, причем пропустили в этих встречах всего 1 мяч. Тем не менее, прогнозируем, что подопечные Черчесова не проиграют.

Матч вряд ли будет таким же результативным, как в Будапеште. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0