ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022Матчи, матчи и еще раз матчи. Дорога на ЧМ-2022 будет непростой Давид АлабаТрансферный дайджест. 6-12 октября Рафаэль НадальИсторический триумф Надаля, сенсационная Швентек и прогресс Рублева
  • 18:41
    • Криштиану Роналду заразился коронавирусом
  • 20:18
    • «Оренбург» одолел «Чайку», «Крылья Советов» победили «Спартак-2»
  • 18:58
    • Молодежная сборная России разгромила Латвию и пробилась на Евро-2021
  • 11:52
    • У Кузяева была возможность перейти в «Наполи»
    Все новости спорта

    Уступит ли сборная России венграм лидерство в группе?

    Россия — Венгрия. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России Прогнозы на сборную Венгрии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Россия — Венгрия
    Сборная России
    В среду, 14 октября, сборная России на своем поле примет команду Венгрии в рамках Лиги наций. Встреча лиги B группы 3, которая пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Россия — Венгрия.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 14 Октября 2020 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 21:45 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    Сборная России

    В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

    В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

    В стартовом матче нового сезона Лиги Наций сборная России на своем поле обыграла команду Сербии со счетом 3:1 — дубль оформил Артем Дзюба.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Во втором сентябрьском матче российская команда в Будапеште удержала победу над командой Венгрии — ведя со счетом 3:2, подопечные Черчесова завершили матч при счете 3:2.

    В октябре сборная России проиграла на своем поле в товарищеском матче команде Швеции со счетом 1:2.

  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
  • Реакция спортивных СМИ на ничью России и Турции в матче Лиги наций
  • Вчера

    • Накануне матча с венграми сборная России на своем поле сыграла вничью с Турцией (1:1). Забив в первом тайме, россияне позволили сопернику отыграться после перерыва.

    Сборная Венгрии

    В прошлом розыгрыше Лиги наций венгры играли в Лиге С и заняли второе место в своей группе, поднявшись в Лигу В и получив право сыграть в плей-офф квалификации на Евро.

    Обычный отборочный турнир Евро национальная сборная Венгрии провалила, финишировав только на четвертом месте в турнирной таблице.

  • Победа на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште
  • Команда Станислава Черчесова идеально отыграла стартовые 60 минут, а затем расслабилась
  • 07/09/2020

    • Новый розыгрыш Лиги Наций начался успешно для сборной Венгрии, которая переиграла команду Турции на выезде с минимальным счетом, доминируя по игре.

    После сентябрьского поражения от России (2:3) в Лиге наций, сборная Венгрии в октябре на выезде победила Болгарию (3:1) в полуфинале плей-офф квалификации Евро.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В последнем матче сборная Венгрии на выезде победила команду Сербии со счетом 1:0, и с 6 очками занимает второе место в группе B3, всего на балл отставая от России.

    Прогноз и ставки

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 3.95, а на победу Венгрии — 5.50.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Сборная Венгрии одержала обе победы в этом розыгрыше Лиги наций в гостях, а единственное поражение — от сборной России — потерпела на своем поле.

    В 3 последних официальных выездных матчах венгры одержали 3 победы, причем пропустили в этих встречах всего 1 мяч. Тем не менее, прогнозируем, что подопечные Черчесова не проиграют.

    Матч вряд ли будет таким же результативным, как в Будапеште. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.24
  • Прогноз на матч Украина — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Германия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  6.20
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Черногория — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  6.65
  • Прогноз на матч Финляндия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • Вчера в 02:27     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Россия — Венгрия. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 октября 2020 года. Прогноз на Россия — Венгрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры