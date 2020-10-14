Болгария — Уэльс: счет матча 0:1, обзор гола

на своем поле потерпела поражение от(0:1) в матче 4-го тура Лиги наций в группе 4 Лиги В.

Единственный мяч на 85-й минуте забил полузащитник Джонатан Уильямс.

Футбол. Лига наций УЕФА. B4 Болгария — Уэльс 0:1 Гол: 0:1 Джонатан Уильямс (85') Болгария: Николай Михайлов, Georgi Terziev, Кристиан Димитров, Сисиньо, Антон Недялков, Тодор Неделев, Кирилл Десподов (Бирсент Карагерен, 84'), Янис Карабелев, Кристиян Малинов (Александар Цветков, 46'), Georgi Yomov, Божидар Краев (Исмаил Иса, 75') Уэльс: Уэйн Хеннесси (Адам Дэвис, 79'), Неко Уильямс, Бен Дэвис, Джо Родон, Крис Мепэм, Этан Ампаду, Гарри Уилсон (Джонатан Уильямс, 72'), Rhys Norrington-Davies, Мэтт Смит (Дилан Левитт, 72'), Даниэль Джеймс (Рабби Матондо, 54'), Tyler Roberts Предупреждения: Бен Дэвис (28'), Гарри Уилсон (49'), Сисиньо (50'), Даниэль Джеймс (50'), Янис Карабелев (52'), Кристиан Димитров (59'), Джонатан Уильямс (90')

Лига В, группа 4: 1. Уэльс — 10, 2. Финляндия — 9 очков, 3. Ирландия — 2, 4. Болгария — 1.

В матче 4-го тура Лиги наций в группе 4 Лиги С сборная Белоруссии одержала домашнюю победу над командой Казахстана — 2:0.

Счет на 36-й минуте открыл Евгений Яблонский, а в добавленное время Роман Юзепчук снял все вопросы о победителе.

Футбол. Лига наций УЕФА. C4 Белоруссия — Казахстан 2:0 Голы: 1:0 Евгений Яблонский (36'), 2:0 Роман Юзепчук (90') Белоруссия: Александр Гутор, Kiril Pechenin (Николай Золотов, 65'), Никита Наумов, Денис Поляков, Александр Сачивко (Максим Бордачёв, 42'), Евгений Яблонский, Роман Юзепчук, Иван Маевский (Андрей Хачатурян, 47'), Игорь Стасевич (Vladislav Klimovich, 66'), Максим Скавыш, Виталий Лисакович (Иван Бахар, 66') Казахстан: Стас Покатилов, Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Тимур Досмагамбетов, Олжас Керимжанов, Марат Быстров (Абзал Бейсебеков, 78'), Айбол Абикен (Исламбек Куат, 57'), Асхат Тагыберген, Бактийор Зайнутдинов, Абат Аимбетов (Aybar Zhaksylykov, 57'), Vladislav Vasiljev (Duman Narzildayev, 79') Предупреждение: Сергей Малый (16')

Лига С, группа 4: 1. Белоруссия — 7 очков, 2. Албания — 5, 3. Литва — 5, 4. Казахстан — 4. 0