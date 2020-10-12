Быстров: Сборная России дала туркам почувствовать, что они могут играть в футбол

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака»поделился мнением о ближайшем матче сборной России против Венгрии в Лиге наций.

«Способны сыграть лучше с венграми. За счет чего? За счет игроков, за счет того, что будем играть не 45 минут, а хотя бы 75.

Просто выходить надо из раздевалки с таким же настроем, как в первом тайме. Турки тогда почувствовали бы, что они здесь лишние, и просто смирились бы со своим поражением.

А так мы им дали почувствовать, что они могут играть в футбол, за это и поплатились», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября в Москве, начало — в 21:45 мск.

Сборная России занимает первое место в своей группе. В трех матчах команда Станислава Черчесова набрала семь очков. 0