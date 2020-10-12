Газзаев: Замены у сборной России снова не внесли существенный вклад

Экс-наставник сборной Россииполагает, что замены у россиян в игре с Турцией никак не усилили игру.

«Получилась равная игра, хотя в первом тайме преимущество было на нашей стороне. Очень динамично и агрессивно начали игру, могли забивать еще, были голевые ситуации. Во втором тайме турки уже больше контролировали мяч, создавали очень опасные моменты. Результат абсолютно закономерный. Турция показала себя обученной и организованной командой. Индивидуально они хорошо оснащены, значительно прибавили в тактике. Неслучайно они сыграли с Германией 3:3.

У нашей команды замены снова не внесли существенный вклад. А у Турции, наоборот, замены позволили перехватить инициативу. Наши в первом тайме вышли с хорошим настроем, но во втором тайме ситуация была иная», — сказал Газзаев «Спорт-Экспрессу».

Сборная России имеет в активе семь очков и продолжает лидировать в группе Лиги наций. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 14 октября против Венгрии. 0