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    Рахимов — главный тренер «Уфы»

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    Рашид Рахимов стал главным тренером «Уфы», сообщает пресс-служба башкирского клуба.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    О сроках соглашения с 55-летним наставником клуб не сообщил.

    Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В ходе своей карьеры он также тренировал «Амкар», «Локомотив» и австрийскую команду «Адмира Ваккер».

    «Уфа» в 10 турах нынешнего сезона РПЛ набрала шесть очков и с этим показателем занимает 15 место в турнирной таблице.

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