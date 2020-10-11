Рахимов — главный тренер «Уфы»

стал главным тренером, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

О сроках соглашения с 55-летним наставником клуб не сообщил.

Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В ходе своей карьеры он также тренировал «Амкар», «Локомотив» и австрийскую команду «Адмира Ваккер».

Рашид Рахимов — главный тренер ФК «Уфа»!

Специалист возглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды).

Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин! pic.twitter.com/5gqbQaqoBi — ФК УФА (@UfaFc) October 11, 2020

«Уфа» в 10 турах нынешнего сезона РПЛ набрала шесть очков и с этим показателем занимает 15 место в турнирной таблице.

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