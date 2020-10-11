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    Гюнеш: Россия — фаворит группы. Будем стараться победить

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    Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в Лиге наций.

    Шенол Гюнеш
    Шенол Гюнеш

    «Мы подходим к матчу со сборной России в довольно хорошем состоянии, но есть свои трудности, связанные с пандемией, микротравмами.

    В этой ситуации не очень получается удержать ритм, но тем не менее надеюсь, что завтра мы выйдем в хорошем состоянии и сможем одержать победу.

    Мы на каждый матч выходим, чтобы победить, будем стараться сделать это и завтра. Конечно, у нас сильный противник — фаворит группы.

    Со сборной России мы играли уже не раз и сейчас постараемся сделать все, что от нас зависит. Хоть мы проиграли венграм дома, завтра, в первую очередь, постараемся показать красивый футбол.

    Посмотрим, что будет завтра. У сборной России хорошая и дисциплинированная команда. Думаю, у нее есть все, чтобы решить проблемы с обороной», — сказал Гюнеш ТАСС.

    Встреча пройдет в Москве 11 октября и начнется в 21:45 (Мск).

    Отметим, после двух туров российская сборная, одержав две победы, занимает первое место в группе 3 Лиги B, турецкая команда, имея в активе одно очко занимает третью строчку. 0

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