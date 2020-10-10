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    Ансу Фати снова в старте испанской сборной

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    Сборные Испании и Швейцарии назвал стартовые составы на матч 3-го тура Лиги наций.

    Ансу Фати
    Ансу Фати

    Испания: де Хеа, Навас, Пау Торрес, Рамос, Бускетс, Мерино, Дани Ольмо, Гайя, Фати, Торрес, Оярсабаль.

    Запасные: Аррисабалага, Унай Симон, Льоренте, Регилон, Себальос, Морено, Каналес, Траоре, Э. Гарсия, Родри, Родриго, Серхи Роберто.

    Швейцария: Зоммер, Бенито, Видмер, Шер, Эльведи, Фройлер, Сеферович, Джака, Родригес, Соу, Мехмеди.

    Запасные: Мвого, Омлин, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Цубер, Фасснахт, Лотомба, Гавранович, Фернандес, Шакири.

    Команды сыграют 10 октября в 21:45 по мск на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Мы предлагаем познакомиться с нашим прогнозом на эту встречу. 0

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