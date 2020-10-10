Ансу Фати снова в старте испанской сборной

Сборные Испании и Швейцарии назвал стартовые составы на матч 3-го тура Лиги наций.

Испания: де Хеа, Навас, Пау Торрес, Рамос, Бускетс, Мерино, Дани Ольмо, Гайя, Фати, Торрес, Оярсабаль.

Запасные: Аррисабалага, Унай Симон, Льоренте, Регилон, Себальос, Морено, Каналес, Траоре, Э. Гарсия, Родри, Родриго, Серхи Роберто.

Швейцария: Зоммер, Бенито, Видмер, Шер, Эльведи, Фройлер, Сеферович, Джака, Родригес, Соу, Мехмеди.

Запасные: Мвого, Омлин, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Цубер, Фасснахт, Лотомба, Гавранович, Фернандес, Шакири.

Команды сыграют 10 октября в 21:45 по мск на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Мы предлагаем познакомиться с нашим прогнозом на эту встречу. 0