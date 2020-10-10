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    Продолжит ли Испания свою сухую серию?

    Испания — Швейцария. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги наций 10 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Швейцария
    Серхио Рамос
    В матче 3-го тура Лиги наций сборная Испании проведет матч против сборной Швейцарии. Команды сыграют в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Старт поединка в 21:45 по мск 10-го октября. Прогноз на Испания — Швейцария.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 10 Октября 2020 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Швейцария Швейцария
  • Берн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.80
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    Испания

    Испанцы возглавляют свою группу, опережая помимо швейцарцев еще и немцев с украинцами. У команде Луиса Энрике 4 очка после ничьи и победы.

    В предыдущих сборах Испания в одну калитку разнесла Украину со счетом 4:0. Перед этим «красная фурия» спаслась от поражения, сыграв вничью с Германией (1:1).

    На днях хозяева провели контрольный поединок с Португалией, в котором разошлись с соперником нулевой ничьей.

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    Испанцы мало пропускали в последних играх. В шести встречах у них всего два пропущенных гола, при этом четыре победы и две ничьи. Дома команда выиграла 7 матчей подряд.

    Швейцария

    Швейцария является аутсайдером группы с одним пунктом в активе. У гостей было поражение на прошлых сборах от сборной Украины со счетом 1:2. После фиаско команда смогла разойтись миром в игре против Германии. Счет в той встрече был 1:1.

    Перед вторыми сборами на Лигу наций «красные» провели товарищескую игру с Хорватией, в которой на домашнем стадионе проиграли 1:2.

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    • Таким образом, безвыигрышная серия коллектива длится уже 3 матча — 2 поражения и ничья. Отметим, что швейцарцы пропускали в четырех играх подряд.

    Также стоит добавить, что соперник испанцев побеждал лишь в одном из пяти последних выездных поединков. Соперником был Гибралтар. В остальных случаях были серьезные соперники.

    Прогноз и ставка

    Ожидаемо сборная Испании является фаворитом у букмекеров — 1.42 против 7.70. Ничья сопровождается коэффициентом 4.90.

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    Испания заслужила этот статус. У команды отличная домашняя серия и подопечные Луиса Энрике давно не проигрывали. Хозяева неплохо сыграли с Португалией, так что к этой игре они явно готовы. Этого не скажешь про Швейцарию, которая пока что играет невыразительно. Серия без побед это подтверждает.

    Ставим на то, что обе команды не забьют за 1.76. У коллектива Энрике 5-матчевая сухая серия дома. 0

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    Испания — Швейцария. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги наций 10 октября 2020 года. Прогноз на Испания — Швейцария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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